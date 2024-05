Basell a rischio chiusura: "Si scongiuri il tracollo economico del territorio"

BRINDISI - Il temuto effetto domino nel settore della chimica potrebbe essere alle porte. A preoccupare è soprattutto il futuro dello stabilimento Lyondell Basell di Brindisi. Dopo la chiusura dell’impianto P97, con conseguente esubero e ricollocazione di 97 lavoratori, ora si teme per le prospettive dell’intero sito produttivo. Ad allarmare la politica è l’annuncio di una “revisione strategica delle sue attività europee” da parte del Ceo della società americana, Peter Vanacker.

Lo dichiara il segretario cittadino del Pd di Brindisi e capogruppo consiliare al Comune di Brindisi, Francesco Cannalire. “Al contempo però ha confermato l’investimento - prosegue Cannalire, riferendosi al Ceo di Basell - per la realizzazione di un impianto industriale per il riciclo chimico con tecnologia MoReTec a Wesseling, di un hub per la selezione e il riciclo di rifiuti plastici a Knapsack, entrambi in Germania, e ha annunciato risorse per il revamping degli impianti di catalisi a Ferrara”.

“Per lo stabilimento di Brindisi – afferma ancora il capogruppo del Pd - non si parla di nuovi investimenti e perciò, essendo esclusa da un piano di investimenti, rischia seriamente di essere la vittima sacrificale del riassetto societario. Davanti ad uno scenario simile il destino di tutta la filiera chimica-industriale del polo brindisino diventa un’incognita con la reale deflagrazione di una bomba sociale la cui eco coinvolgerà tutta la Puglia”.

“Non possiamo più commettere l’errore di aspettare che gli eventi travolgano il tessuto sociale ed economico brindisino e per questo solleciteremo immediatamente tutte le Istituzioni locali, regionali, nazionali, le associazioni datoriali e sindacali - conclude Cannalire - affinché si convochi immediatamente un incontro operativo per coordinare tutte le azioni necessarie alla salvaguardia e alla difesa del territorio”.

Forte preoccupazione viene espressa anche dal consigliere comunale Michelangelo Greco (Movimento Regione Salento). Se confermata l’intenzione della società di dismettere il sito brindisino, “si tratterebbe dell’ennesimo colpo subito dal comparto industriale di Brindisi - afferma Greco. che si avvia verso una situazione di collasso irreversibile. Stiamo lanciando da tempo segnali di allarme, ma siamo rimasti inascoltati ed oggi la situazione è divenuta drammatica”. “Adesso - prosegue Greco - è necessario che tutte le istituzioni locali mettano da parte divisioni e barriere ideologiche per fare “squadra’ e chiamare in causa il Governo regionale e quello nazionale. Brindisi non può e non deve affrontare questa battaglia da sola!”.

Il consigliere comunale Roberto Quarta (Fratelli d’Italia) allarga il campo alla complessiva crisi economica che affligge il territorio. Va ricordato infatti che proprio nella giornata di giovedì, il sindacato Cobas ha manifestato contro il licenziamento di 76 dipendenti della ditta Sir, come conseguenza dell’ormai imminente dismissione della centrale Enel Federico II di Cerano. La chiusura dell’impianto avrà inevitabili conseguenze sui lavoratori dell’indotto. E poi c’è preoccupazione per il futuro del sito Euroapi (ex Sanofi), che di recente è stato messo in vendita dalla multinazionale della farmaceutica.

“Questa città - afferma Quarta - ha dato tanto, forse troppo alla nazione e certamente merita la massima attenzione da parte del Governo in questa fase. Non siamo meno di Taranto. Siamo stati maltrattati in confronto a Civitavecchia. Brindisi deve reagire e pretendere sin da subito chiarezza da parte del Governo sul proprio futuro. Non meritiamo un simile trattamento. Brindisi ha dato tutta sé stessa alla Nazione, ed è giunto il momento che l’attuale governo s’impegni con il massimo delle forze ad affrontare tale emergenza. Basta sudditanza”.

