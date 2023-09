Ridimensionamento della torre di controllo: nuovo allarme lanciato dai sindacati

BRINDISI - Si ripropone il pericolo di chiusura o di ridimensionamento del centro di controllo aereo di Brindisi (Acc) e i lavoratori insorgono nuovamente contro l’eventualità di trasferimenti o demansionamenti. A Lanciare l’ennesimo monito sulla situazione dei dipendenti Enav di Brindisi sono i sindacati Filt Cgil, Fit – Cisl, Uiltrasporti, Ugl – Trasporto aereo, Unica. Più volte in passato sono arrivate rassicurazioni sul mantenimento della torre di controllo di Brindisi, ma il piano industriale varato nel 2018 non lascia tranquille le organizzazioni sindacali, che chiedono azioni concrete a tutela del personale Brindisino.

Il nuovo campanello d’allarme lancia a seguito di un comunicato di un’organizzazione sindacale del centro di controllo aereo di Roma, da cui emerge, anche nella capitale, “una forte contrapposizione a questo piano industriale di Enav, che non tiene conto delle esigenze dei lavoratori (per le loro aspettative di vita personali, familiari e professionali), ma li tratta solo come numeri o pedine da spostare sulla scacchiera di un paventato efficientamento dei costi”.

I sindacati ribadiscono: “Qualsiasi trasferimento in altra sede dei servizi Acs e delle porzioni di spazio aereo in cui tali servizi vengono oggi espletati dal Centro di Controllo Radar di Brindisi, rappresenta l’avvio del progetto di demansionamento del centro, l’unico del sud Italia”.

“Per questo - si legge nella nota congiunta - ci adopereremo con ogni mezzo per scongiurare gli effetti nefasti di questo Piano Industriale sul nostro territorio. Lo spostamento e accorpamento su altra sede Enav dello spazio aereo in cui oggi noi controllori del traffico aereo di Brindisi Acc forniamo i servizi, è destinato a generare solo demansionamenti e/o trasferimenti per noi e le nostre famiglie. La nostra regione perde risorse lavorative ad alta specializzazione e capaci di contribuire alla crescita economica e personale del territorio. E per assurdo gli stessi identici servizi verranno erogati altrove a costi maggiorati”.

Forte l’opposizione all’eventuale spostamento del volume di spazio aereo verso Roma, con conseguente ridimensionamento della sede di Brindisi. Si tratterebbe di “un colpo gobbo e maldestro – insistono i sindacati - esclusivamente in sfavore del territorio pugliese. Le rassicurazioni sulla coesistenza su Brindisi di Acc (centro controllo d’area) e Rtcc (centro di controllo di ‘tante’ torri remote), ancora rimangono fumose come l’attuale sviluppo tecnologico da remoto. Di torri remote al momento non si vede nemmeno l’ombra, eppure ci sarebbe spazio per implementarne almeno quattro con le relative consolle, ma intanto si lavora per sottrarre lavoro al sud Italia senza la minima compensazione occupazionale, a seguito della suddetta ventilata migrazione di spazio aereo”.

“Il settore nord – ribadiscono - deve rimanere nel Centro di Controllo di Brindisi; si deve aprire una mobilità in ingresso e procedere a nuove assunzioni per il ripianamento degli organici (a ottobre non ci sono risorse nemmeno per garantire il 20% delle ferie!)”.

“Siamo tutti d’accordo – proseguono i sindacati - sul fatto che questa strategia è insostenibile, tanto per i ‘brindisini’ (che se si va fino in fondo si troveranno senza lavoro e competenze) che per i “romani” da tempo in dichiarata carenza organica (che si troveranno ad averne sin troppo tutto l’anno, non solo in estate); non si capisce perché il management voglia tirare dritto, a testa bassa”.

“A Brindisi, unico Acc del sud Italia, serve lavoro, non parole vuote. All’amministratore delegato di Enav – concludono - chiediamo di valutare le nostre ragioni in piena autonomia e coscienza, senza farsi influenzare da chi questo Piano l’ha voluto per motivi che a noi sfuggono, visto l’impatto negativo dal punto di vista operativo ed economico”.