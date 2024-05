Alloggio e integrazione dei lavoratori immigrati: assemblea pubblica a Brindisi

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Gabrio Toraldo, segretario generale Flai Cgil Brindisi.

Avviato finalmente un dialogo proficuo. La Flai Cgil Brindisi e la Comunità africana ringraziano il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale per aver colto la necessità di avviare un percorso per risolvere le criticità relative alle necessità di alloggio e integrazione dei lavoratori immigrati. L'accesso all'abitazione è un diritto fondamentale nel processo di integrazione sociale degli stranieri in Italia e dovrebbe esserlo anche a Brindisi. Il settore agricolo, colonna portante dell'economia locale, e i progetti di agricoltura 4.0 non possono prescindere dalla presenza degli immigrati nell'impiego della forza lavoro. Sappiamo tutti benissimo che sono diventati indispensabili per mantenere il raccolto e sostenere l'economia agricola locale.

La crisi abitativa legata ad alcuni centri nel capoluogo messapico e della provincia, che ospitano migranti impiegati in agricoltura rischia però di produrre pesanti risvolti legati anche alla sicurezza sociale ed occupazionale nel territorio. Uno dei primi effetti che rischia di produrre è quello del collasso dell'economia legata al settore primario dal momento che i brindisini che lavorano i campi sono sempre meno e il motore della forza lavoro è basata sulle preziose energie degli immigrati.

È quindi essenziale partire dalle persone e dai loro diritti per costruire un sistema di servizi e welfare adeguato. Occorre sottolineare che anche con un regolare titolo di soggiorno, la situazione abitativa degli immigrati spesso determina se verranno inclusi o meno nelle fasce di disagio sociale. Riteniamo che gli immigrati, attraverso le esperienze e i progetti che li coinvolgono, debbano essere trattati come cittadini a pieno titolo, con pari dignità e diritti. Dopo ripetute richieste di incontro grazie alla sensibilità dimostrata dal prefetto e dal sindaco di Brindisi finalmente è stato avviato un percorso per la risoluzione delle urgenti criticità sul campo.

La Flai Cgil di Brindisi, in collaborazione con la Comunità Africana e altre associazioni, hanno organizzato un'assemblea pubblica per domani, sabato 11 maggio, alle 16. L'evento si terrà nel piazzale antistante alla stazione ferroviaria di Brindisi. L'assemblea servirà a fare il punto sull'esito dell'incontro in prefettura e sulle prossime azioni da mettere in campo per avviare a soluzione i problemi più stringenti. Parteciperanno all'evento esponenti di spicco del dialogo sui diritti dei migranti, inclusi Jean René Bilongo, responsabile delle politiche migratorie e della legalità della Flai Cgil nazionale.

Confermano la loro adesione anche Flai Cgil nazionale, Cgil Puglia, Flai Puglia, Cgil Brindisi, Libera Brindisi, Arci Brindisi, Anpi Brindisi, Associazione Malikura YirinaTon Puglia, Comunità Mussulmana, Associazione Migrantes Brindisi, Ghana National Association Brindisi, Il Digiuno di Giustizia in solidarietà con i migranti di Bari, Associazione Periplo OdV, e il Forum per cambiare l’ordine delle cose.

Con questa iniziativa vogliamo sottolineare la necessità di un impegno concreto e continuativo per le politiche di inclusione sociale e abitativa degli immigrati. Una integrazione che passa anche dalla concessione di spazi adeguati al momento di preghiera. È tempo che le istituzioni prendano atto del problema e inizino a dialogare attivamente per trovare soluzioni efficaci e durature. Invitiamo la comunità, le organizzazioni civili e le istituzioni a partecipare all'assemblea e a sostenere queste importanti cause.