Rigassificatore, Amati: "La Puglia si candidi per ospitarne uno"

“Un rigassificatore in Puglia nel più breve tempo possibile. Ho convocato per lunedì la Commissione per sapere dai Presidenti delle Autorità Portuali, Ugo Patroni Griffi e Sergio Prete, se vi siano nei porti pugliesi aree tecnicamente compatibili e disponibili. Se l’esito della verifica dovesse dare effetti positivi, mi pare plausibile candidare la Puglia ad ospitarlo”. Lo comunica il Presidente della Commissione Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

“Un rigassificatore è una infrastruttura energetica e come tale portatrice di ambiente pulito, prosperità e pace, come stiamo vedendo in queste ultime tragiche settimane. È dunque indispensabile candidare la Puglia ad ospitare un rigassificatore da costruire in tempi brevi. L’invasione russa ai danni dell’Ucraina ci sta proponendo con più forza il problema di riduzione della dipendenza dal gas russo con annessa necessità di diversificare fonti e fornitori. Per far questo è necessario, ovviamente, realizzare avanzate opere infrastrutturali. La Commissione di lunedì non è un appuntamento per decidere la candidatura pugliese, ovviamente, ma per verificare se le nostre strutture portuali siano in grado o meno di raccogliere questa sfida”.