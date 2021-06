I 120 anni della Fiom Cgil: "Nel Brindisino 1265 iscritti nel 2020"

BRINDISI - La Fiom Cgil compie oggi (16 giugno 2021) 120 anni. Le celebrazioni inizieranno dalle ore 10 presso l'Aula Magna della Scuola di Lettere Filosofia Lingue dell'Università di Roma Tre, con l'iniziativa dal titolo “120 anni di Fiom. La storia continua”. “Anche a Brindisi come nel resto del Paese – dichiara il segretari generale della Fiom Cgil Brindisi, Angelo Leo - la funzione dirigente della Fiom non è mai mancata, stando sempre in prima fila nelle battaglie contrattuali della categoria sia nella difesa dell'occupazione ma anche nella salvaguardia degli storici apparati industriali aerospaziali, come nell'indotto manutentore dei grandi poli energetici. Compresa la piccola industria locale. La funzione pedagogica di classe della Fiom resta innegabile. Per questo motivo negli ultimi 3 anni la Fiom Brindisi è cresciuta raggiungendo nel 2020 ben 1265 iscritti”.