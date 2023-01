Altri 37 annunci di lavoro: opportunità anche nel parco Disney di Orlando

BRINDISI - Trentasette annunci di lavoro per 93 figure professionali è il dato registrato nella settimana dal 13 al 20 gennaio relativamente alla ricerca di personale nell’ambito territoriale di Brindisi ed inserito nel Report settimanale appena pubblicato, visionabile a questo link. Le offerte, consultabili sul sito o sull'app “LavoroxTe Puglia”, sono quotidianamente aggiornate e monitorate dagli operatori dei Centri per l’impiego e veicolate anche tramite la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Cambiano leggermente i numeri per questa settimana: il settore in cui vi è più carenza di personale risulta essere quello dell’edilizia, con 18 posti vacanti su Brindisi e provincia, segue il settore della ristorazione con 15 posizioni scoperte. A seguire turismo 11, industria 10, servizi assicurativi 8, servizi 7, informatico 5, pulizie 4, sanità 3, commercio 3, termoidraulico 2, metalmeccanico, servizi alla persona, meccatronico, logistica, fiscale, elettromeccanico e arredamento 1.

Le opportunità di impiego all’estero tramite la rete Eures sono numerose: si ricerca personale dal settore ristorazione alla gioielleria, dal settore turistico all’entomologia. Opportunità appetibili anche in ambito internazionale: la Disney Cruise Line, la Remy Disney Cruise Line e il Parco Disney di Orlando offrono diversi posti di lavoro per vari profili professionali.

Si fa presente, per i ragazzi dai 18 ai 28 anni, il Bando per la selezione di giovani da impiegare in diversi progetti del Servizio Civile Universale come operatori volontari, in attuazione del Bando del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e Neet. Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato. Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative