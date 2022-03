L'annuncio di Leonardo Elicotteri: alla Cmc sarà riaffidata una commessa

CAROVIGNO - Arriva una buona notizia per gli ex dipendenti della Cmc di Carovigno. Fanno sapere dalla Fiom Cgil Brindisi, che la Leonardo Elicotteri ha annunciato pubblicamente alle Rsu-Rls del sito di Brindisi di riaffidare alla Cmc la commessa come in passato.

Si legge in un comunicato della Fiom Cgil a firma di Angelo Leo: "Questo apprezzabile atto della direzione nazionale consentirà alla Cmc di riprendere in attività i dipendenti licenziati per mancanza di commesse. La Fiom Cgil Brindisi, da sempre a fianco dei lavoratori della Cmc, esprime la solidarietà con l'augurio che tutte le maestranze ritornino a produrre".

La Fiom fa all'ingegnere Melpignano e a tutto lo staff della Cmc "i complimenti per aver salvato una storica, competente azienda del settore aereo del nostro territorio dal sicuro fallimento. Lottare per la salvaguardia occupazionale con esiti positivi, è la ragione prioritaria di sindacato di classe che fonda la sua esistenza sul diritto al lavoro".