Antonio D'Amore nuovo presidente della Camera di Commercio Brindisi

BRINDISI - Antonio D’Amore, già presidente della Confesercenti Brindisi, è il nuovo presidente della Camera di commercio Brindisi, carica rimasta vacante a seguito dell’improvviso decesso di Alfredo Malcarne, avvenuta lo scorso luglio. Il Consiglio si è riunito stamani (martedì 1 settembre), per l’elezione del nuovo presidente.

Il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia), si è subito congratulato con D’Amore, la cui elezione “rappresenta un bel segnale – afferma D’Attis - della volontà dei brindisini di mantenere in vita questo Ente. Ed è anche il modo migliore per ricordare il compianto Alfredo Malcarne che proprio della difesa della Camera dall’accorpamento ne ha fatto una battaglia fino al suo ultimo giorno”.

“A D’Amore rivolgo – conclude D’Attis - le mie congratulazioni, nella certezza che saprà far bene per continuare ad alimentare una speranza e per offrire servizi essenziali alle realtà produttive di questa provincia”.