Apulia Motori, l’auto usata come nuova a Mesagne

L’azienda fondata nel 2016 dai soci e amici Salvatore Saracino e Adriano Passaro vi guiderà nell’acquisto del vostro mezzo privato o aziendale. Trovate la concessionaria in via Brindisi 151

MESAGNE – Impegno, solidità, professionalità, consapevolezza, disponibilità, trasparenza e innovazione sono i valori che contraddistinguono la vision di Apulia Motori di Salvatore Saracino e Adriano Passaro, a Mesagne in via Brindisi 151.

Affermatisi nell’estate 2016 con un parco auto sia per privati che per aziende di circa 20 auto e divenuto poi di 50 unità, il gruppo è diventato una importante realtà del mercato automobilistico nella vendita di auto usate, nei servizi di assistenza post-vendita e nell’assistenza ricambistica dei più importanti marchi automobilistici.

Attraverso l’impegno costante e un’amicizia ventennale che lega i giovani Salvatore e Adriano, la scommessa di Apulia Motori ha acquisito nel tempo la solidità dimostrata sul campo, divenendo il punto di riferimento nel campo automotive.

Apulia Motori, grazie alla molteplicità dell’offerta, è adatta a qualsiasi tipo di target, disponendo nel parco auto di utilitarie, macchine di lusso, sportive, e supercar. Mentre, il parco auto aziendale offre al cliente una vasta gamma di Ducato, Iveco daily, furgoni con gru.

La giovane azienda fornisce di tutti i mezzi il chilometraggio certificato e garantito con consegna in tutta Italia, sempre attenta al rapporto con il cliente e a un approccio dinamico ed innovativo al mercato, grazie alla convinzione che le migliori energie vengano dai giovani. Acquisterete la vostra auto con un click e la firma digitale, eliminando i documenti cartacei.

Acquisto con finanziamento

L’assistenza post-vendita è l’anello chiave più importante della catena commerciale dell’azienda: l’obiettivo è quello di preservare il rapporto fiduciario. Apulia Motori è a disposizione del cliente a 360°, per consigli e per qualsiasi problema che la vettura generi nel ciclo di vita.

Apulia Motori vi guiderà step by step nell’acquisto dell’auto attraverso un finanziamento semplice, veloce e istantaneo delle finanziarie Compass e FidItalia, garanzia Conformgest, con la firma digitale.

I marchi e orari di apertura

Da Apulia Motori trovate i marchi Bmw, Audi, Porsche, Mercedes, Fiat, Mini, Kia, Land Rover, Jeep, Nissan, Alfa Romeo, Opel, Ford. Aperti dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00. Solo su appuntamento, aperti la domenica.

Dove vedere le auto

I veicoli di Apulia Motori sono disponibili su AutoScout24.it, su Subito.it e sulla pagina facebook Apulia Motori.

Rivolgetevi alla squadra di Salvatore Saracino e Adriano Passaro per scegliere l’auto che risponde al meglio alle vostre esigenze personali, professionali o aziendali. Scegliete Apulia Motori per l’auto usata come nuova.