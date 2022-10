Arrital Italia inaugura un nuovo spazio espositivo a Mesagne

MESAGNE - "La cucina non è luogo dove consumare un cibo. È lo spazio dell'abitare. E' K (Kitchen) Culture". Questa è la frase utilizzata da Arrital per descriversi suoi profili social.

L’importante e continuo investimento nelle risorse umane e progettuali, ha permesso alle cucine Arrital di essere veicolo allo sviluppo di una cultura dove uomo e cucina si incontrano e diventano base per l’evoluzione.

Dalla progettazione di design al dettaglio estetico, ogni elemento copre un suo ruolo e dà vita a un ordine universale in cui l’alto livello di personalizzazione permette a ognuno di esprimersi come chef e allo stesso tempo di contare su accessori di eccellenza per l’ambiente cucina e sull’unicità della lavorazione made in Italy.

Arrital rende nota l'apertura del nuovo showroom - in data 14 ottobre - presso Habitat Azzarito in via Montagna (zona industriale) a Mesagne. Lo spazio espositivo, completamente rinnovato, ospita le ultime tendenze del design, tra prodotti iconici e nuove finiture.