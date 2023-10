Approdo straordinario della Costa deliziosa: 2500 crocieristi in arrivo a Brindisi

BRINDISI – Cost Deliziosa attraccherà domani (lunedì 16 ottobre) a Brindisi, in uno scalo non previsto della stagione crocieristica 2023. La nave approderà intorno alle ore 9 presso la banchina di Cost Morena Nord, con 2500 persone a bordo. La partenza è prevista per le ore 17. L’ormeggio verrà gestito dall’agenzia “Titi Shipping since 1848”.

“Nonostante il brevissimo preavviso – fa sapere l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale- la nostra struttura ha organizzato tutti i servizi di security e di accoglienza dei crocieristi in tempi record per garantire al territorio un’altra grande giornata di promozione e valorizzazione, in questa straordinaria stagione crocieristica”.

Iniziata lo scorso marzo, la stagione crocieristica si concluderà il prossimo 31 ottobre. La Costa Deliziosa era già stata protagonista della stagione crocieristica 2020.