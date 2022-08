Catalogo "Puglia Art & Craft": inserite due maestranze del Brindisino

BRINDISI - Una collezione per raccontare le storie e le tradizioni pugliesi creata da maestranze artigiane che hanno realizzato - con carta, legno, giunco, ferro, ceramica - oggetti lavorati a mano e raccolti nel catalogo Puglia Art & Craft da Puglia Promozione.

Un comparto, quello dell'artigianato, che non solo rappresenta una risorsa di occupazione di rilievo della Puglia, ma anche un potente strumento di comunicazione capace di varcare i confini tramite la bellezza e la creatività.

Il progetto

Puglia Art&Craft è un progetto di Puglia Promozione che racconta la Puglia attraverso una collezione di oggetti diversi realizzati a mano in collaborazione con 12 artigiane e artigiani pugliesi che hanno vinto l'avviso pubblico dell'Agenzia Regionale del Turismo FESR-FSE 2014/2020 Il futuro alla portata di tutti, Asse VI, Azione 6.8.

Le attività nel Brindisino

PXC Edizioni, Ceglie Messapica

PxC, acronimo di progettipercomunicare, nasce nel 2005 a Ceglie Messapica, nel cuore della Valle d’Itria, da un gruppo di professionisti. Operano nel mondo dell’editoria, progettano gadget per i beni culturali e oggetti che parlano di Puglia. La manualità, la sperimentazione di nuove tecniche, l’uso di diversi materiali, l’attenzione all’ambiente, la conoscenza dei processi di produzione, uniti all’amore per i dettagli e all’autentico sono la vera ricchezza di un prodotto firmato PxC.

Non la solita cartolina, ma un scenario tutto pugliese che si compone di più strati, attraverso l’apertura a fisarmonica della cartolina 3D e il montaggio del puzzle 3D. Una composizione di luoghi evoca la ricchezza e la varietà della Puglia: le torri costiere, i trulli di campagna, le geometrie solenni di cattedrali e castelli, lo skyline di un borgo in calce bianca. Gli schizzi fatti a mano, la conoscenza della cartotecnica e del processo produttivo sono alla base della progettazione di questo articolo. I colori e la leggerezza della carta danno vita ad una cartolina pop up, da chiudere e spedire o tenere aperta in appoggio come ricordo di viaggio in Puglia.

Nastrificio meridionale srl, Cisternino

Azienda solida e specializzata nel settore dell’abbigliamento da più di 40 anni, Nastrificio Meridionale sperimenta nuovi materiali e tipi di lavorazione. Grazie ad un processo produttivo sempre attendo al rispetto dell’ambiente, produce abbigliamento personalizzato con materiali di consumo non inquinanti. Da un decennio cura la produzione di capi di abbigliamento con ricami e stampe serigrafate.

Il Pescatore, l’Arricciatore di polpi, il Paretario, Federico II, San Nicola, Il Tuffatore, la Massaia, il Macellaio, la Tarantolata, ovvero i pupi in cartapesta realizzati dall’artista pugliese Deni Bianco diventano simpatiche stampa serigrafate su t-shirt in eco cotone.