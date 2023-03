Un riconoscimento speciale per più di 30 agronomi della provincia di Brindisi

Si è tenuta presso la cantina di “Masseria Masciullo”, una struttura del XV secolo nel cuore del territorio a cavallo tra le campagne brindisine e mesagnesi, l’assemblea annuale ordinaria dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Brindisi, presieduto da Cosimo D’Angelo. Nell’ambito dei lavori oltre ad approvare i bilanci si è trovato spazio per affrontare le importanti tematiche sulla evoluzione dei sistemi agricoli locali (agricoltura 4.0), sulla evoluzione della epidemia di xilella e la relativa variazione del paesaggio agrario e naturale, sulla valorizzazione delle risorse agricole locali ed infine si provveduto, attraverso la consegna di una targa ricordo, a ringraziare, quanti, tra gli agronomi e forestali hanno testimoniato con la propria attività oltre trenta anni di professione. Pertanto, sono state consegnate le targhe al dottor agr. Angelo Giorgio Mutinati per i 63 anni di iscrizione, al dott. agr. Marco Francesco Mitrotta per i suoi 52 anni di scrizione all’Ordine professionale ed infine per gli oltre trenta anni di iscrizione sono state consegnate targhe di ringraziamento ai seguenti dottori:

Cognome Nome Numero di iscrizione all’albo Anno di iscrizione Dott. Agr. GIOVANNA MONACO 99 1986 Dott. Agr. MICHELE TROTTI 103 1986 Dott. Agr. TEODORO MEMBOLA 107 1987 Dott. Agr. ERMANNO PEPE 111 1988 Dott. Agr. FELICE SUMA 114 1988 Dott. Agr. SERGIO BOTRUGNO 117 1989 Dott. Agr. MARIA LUISA SOZZO 115 1989 Dott. Agr. COSIMO RUBINO 119 1989 Dott. Agr. FRANCO NIGRO 120 1989 Dott. Agr. PANTALEO DRAZZA 122 1990 Dott. Agr. SALVATORE LUCICESARE 124 1990 Dott. Agr. GIOVANNI DELL'ATTI 126 1991 Dott. Agr. LUIGI SOZZO 125 1991 Dott. Agr. FRANCESCO DE CARLO CHIMIENTI 128 1991 Dott. For. ANTONIO FLORIO 145 1992 Dott. Agr. GIUSEPPE TAURINO 133 1992 Dott. Agr. COSIMO CAFUERI 135 1992 Dott. Agr. GIANCARLO TOSCANO 137 1993 Dott. Agr.TOMMASO MASTRO 139 1993