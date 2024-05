Decarbonizzazione, lavoratori in allarme: nuova protesta all'esterno della Federico II

BRINDISI - Anche i lavoratori diretti di Enel hanno partecipato stamattina (giovedì 23 maggio) a un'assemblea sindacale che si è svolta all'esterno della centrale Federico II di Cerano. L'iniziativa è a firma dei sindacati Cgil (con le sigle Filtem e Fiom) e Uil (con le sigle Uiltec e Uil). L'incontro è stato organizzato per illustrare le rivendicaziioni sindacali sulla vertenza relativa alla dismissione della centrale e alla mancanza di prospettive certe in termini industriali e occupazioneli.

E' nota, in particolare, la vertenza che si è aperta con la procedura di cassa integrazione attuata neiconfronti di 76 dipendenti della Sir, ditta appaltatrice che effettua l'attività di movimentazione carbone presso la banchina di Costa Morena est. Ma il timore è che possano verificarsi altre situazioni simili fra le aziende dell'indotto, a causa della gestione problematica del processo di decarbonizzazione.

Il tema centrale è infatti l'incertezza sul futuro del sito, in vista della dismissione della centrale. Lo stabilimento chiuderà i battenti entro il 2025, ma ancora non si sa cosa accadrà dopo. I sindacati e le istituzioni sollecitano Enel a fare chiarezza sui propri programmi. Il presidente della task force per le emergene occupazionali, Leo Caroli, in un'intervista rilasciata di recente a BrindisiReport, oltre e sollecitare la società energetica a delineare un piano industriale, chiede l'istituzione di un tavolo interministeriale finalizzato a un accordo di programma per Brindisi.

Si accumulano infatti le vertenze che ruotano intorno ai nodi della decarbonizzazione e della crisi della chimica. Basti pensare alla procedura di cassa integrazione intrapresa nei confronti di 164 lavoratori di Euroapi (ex Sanofi) e alle preoccupazioni sul futuro dello stabilinento Basell di Brindisi, che non rientra nel piano di investimenti annunciato poche settimane fa dalla multinazionale.

Fra aziende che chiudono e lavoratori sull'orlo del licenziamento, il territorio sta affrontando una delle crisi economiche più gravi della sua storia.

