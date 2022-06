Assemblea dei soci Stp Brindisi, approvato il bilancio 2021

BRINDISI - Si è svolta l’assemblea dei soci della Stp Brindisi nella quale è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2021 che, nonostante le difficoltà di tutto il sistema del trasporto pubblico dovute all’emergenza Covid, espone ancora una volta un utile dopo le imposte di 49.245 euro che, seppur contenuto rispetto agli anni precedenti, "è frutto di una attenta gestione e della continuità di risultati positivi conseguiti negli ultimi otto esercizi" si legge in un comunicato dell'azienda.

Prosegue la nota: "L’efficacia e l’impegno nell’efficientamento dei processi aziendali ha consentito a Stp Brindisi anche per quest’anno di reggere all’impatto della crisi Covid, nonostante il calo dei passeggeri e i consistenti mancati introiti da titoli di viaggio per il secondo anno consecutivo (2020-2021)". All’Assemblea, in rappresentanza degli enti soci, erano presenti il consigliere provinciale con delega ai Rapporti con le Partecipate, Elio Ciccarese, e il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.

L'Assemblea ha inoltre approvato il bilancio di sostenibilità 2021, il documento di aggiornamento del piano d’impresa con proiezione di validità sino a dodici mesi dal termine della fase emergenziale per Covid-19 - stato di attuazione a maggio 2022 e la relazione ex articolo 6, comma 2 e 4, del decreto legislativo numero 175/2016.

Il sindaco Rossi ha manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dall’intera struttura aziendale facendo un plauso a tutti i lavoratori della Stp Brindisi che hanno consentito di raggiungere un risultato positivo mantenendo il livello di servizi erogati pur in un contesto difficile quale la pandemia e il forte aumento dei costi di gestione. Nel suo intervento, il consigliere Ciccarese, nell’esprimere apprezzamento per i dati esposti, ha sottolineato la necessità di proseguire lungo le direttrici già intraprese dall’azienda di efficientamento e ammodernamento.

Il direttore, Maurizio Falcone, ha evidenziato come l’impegno, la capacità di collaborazione del personale e delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori e il continuo miglioramento del servizio, non solo consentono all’azienda di superare momenti difficili, ma la proietta nel futuro con ancora maggiore entusiasmo per garantire la continuità d’impresa.

Il presidente, Salvatore Tomaselli, nel ringraziare per la fiducia manifestata dagli enti soci con l’approvazione del bilancio 2021, ha ribadito l’impegno a una continua collaborazione con le istituzioni territoriali per affrontare insieme le nuove sfide per il servizio di trasporto pubblico locale. Nel ringraziare tutti i dipendenti dell'azienda, "vero patrimonio della Stp", ha sottolineato come una efficace gestione ha consentito e consentirà ancora di superare le perduranti difficoltà di contesto, portando a termine i progetti di investimento previsti.