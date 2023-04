Assunzione precari Covid in Sanitasevice: il cauto ottimismo del Cobas

Il sindacato Cobas di Brindisi oggi, 19 aprile 2023, ha prima svolto un corteo per le strade di Bari e successivamente ha incontrato in tarda mattinata la dottoressa Antonella Caroli, a nome dell’assessore Rocco Palese, in via Gentile, presso l’assessorato alla Sanità, allo scopo di mettere fine alle difficoltà relative alla stabilizzazione dei "precari Covid". Per il Cobas è stata "una giornata difficile", anche in relazione ai "noti problemi legati al disastro della spesa sanitaria", ma trapela un cauto ottimismo.

Spiegano dal sindacato: "Abbiamo avuto la possibilità di incontrare velocemente l'assessore Rocco Palese, il quale ha condiviso con Roberto Aprile, rappresentante Cobas, di rivedersi tra 15 giorni per fare il punto della situazione per questi ex ragazzi, quasi tutti cinquantenni, che non vogliono perdere assolutamente il loro diritto a essere assunti in Sanitaservice, disponibili anche a dividere un posto di lavoro in due".

Prima la dottoressa Caroli e poi l’assessore Rocco Palese, alla presenza del consigliere regionale Maurizio Bruno, hanno confermato che la volontà della Regione Puglia è quella di essere più stringenti sulla approvazione di nuove assunzioni, ma non di fermarle completamente. Nei prossimi giorni - fanno sapere dal Cobas - ci sarà una nuova delibera che conterrà un modello che dovrà essere compilato dalle singole Asl per ottenere nuove assunzioni, insomma sarà la Giunta regionale a dover dire l’ultima parola "affinchè non avvenga nessuna fuga in avanti da parte di qualcuno, così come è avvenuto fino ad oggi", chiosano dal sindacato.

Nel Cobas si dicono convinti "che le nuove carte che dovrà produrre la Sanitaservice di Brindisi guidata dal capace amministratore Francesco Zingarello, saranno le stesse fatte bene già da mesi e presentate da tempo alla Regione. Confidiamo quindi di tornare tra 15 giorni per una ultima e definitiva risposta che non potrà che essere che positiva. I furti perpetrati nel corso di mesi e mesi ai danni di questi lavoratori, avvenuti anche per fuoco amico, non devono avvenire più".