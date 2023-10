Biometano da rifiuto organico: via libera all'impianto. I sindacati: "Si acceleri sui tempi"

BRINDISI – L’impianto di compostaggio con produzione di biometano si farà. La tempistica non è ancora chiara. I sindacati spingono perché l’iter venga portato a termine nel minor tempo possibile. Da Bari arrivano buone notizie per le decine di lavoratori coinvolti in ataviche vertenze. Potrebbe esserci spazio già in fase di realizzazione dell’impianto per le unità che prestavano servizio fra le file di Nubile, Termomeccanica, Dow – Evc, Bpsp (Brindisi pubblici servizi provinciali) e altre aziende del territorio che hanno avuto un infausto destino.

Si è parlato anche di loro durante un incontro svoltosi stamattina (martedì 17 ottobre) in Regione, al quale hanno preso parte il presidente per la task force per le emergenze occupazionali, Leo Caroli, il direttore generale di Ager Puglia, Gianfranco Grandaliano, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, collegato in videoconferenza, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Si tratta di Vincenzo Cavallo per la Fit Cisl, Cosimo Greco per la Uiltrasporti e Roberto Aprile per il Cobas.

Il tema della riattivazione dell’impiantistica dei rifiuti tiene banco da almeno sei anni, quando chiusero i battenti l’impianto di Cdr sulla strada per Pandi e la discarica in contrada Autigno. Entrambi furono posti sotto sequestro nell’ambito di diversi procedimenti giudiziari.

Il ruolo di Aseco

Dopo una lunga serie di incontri più o meno interlocutori, quello odierno potrebbe segnare una sorta di svolta. Da quanto appreso è stato infatti annunciato ai sindacati che il via libera per la realizzazione dell’impianto di compostaggio con produzione di biometano è finalmente arrivato. Sarà l’Aseco, new company pubblica costituita la scorsa estate dalla Regione, a occuparsi dell’affidamento dei lavori di realizzazione del sito. Il bando, salvo imprevisti, dovrebbe essere pronto entro fine anno. Come limite massimo per l’entrata in funzione, pena la perdita dei finanziamenti, è stato posto il mese di dicembre 2026.

Il sindaco ha dato piena disponibilità al reinserimento dei reduci delle vecchie vertenze di cui prima, già in fase di costruzione dell’impianto, tramite corsi di formazione e riqualificazione professionale. Il prossimo appuntamento è stato fissato per il prossimo 15 dicembre, in presenza anche di Aseco.

Cauto ottimismo dei sindacati

I sindacalisti esprimono cauto ottimismo. “L’incontro è stato pratico – dichiara a BrindisiReport Vincenzo Cavallo (Fit – Cisl) – produttivo e risolutivo. Questo impianto apporterà benefici sia alla città di Brindisi che al resto della provincia”.

“Siamo soddisfatti per i contenuti – afferma il segretario provinciale del Cobas, Roberto Aprile – meno sui tempi”.

Esprime parziale soddisfazione anche Mino Greco (Uiltrasporti). “Si sono un po’ protratti i termini rispetto alla gara – afferma il sindacalista - abbiamo chiesto di accelerare”.