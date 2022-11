L'autostrada del mare passa anche da Brindisi: nuovo traghetto per la Grecia

Martedì 6 dicembre a Bari e mercoledì 7 dicembre a Brindisi si terrà l’iniziativa “La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa”, due grandi eventi organizzati per presentare i nuovi, rilevanti investimenti che il Gruppo Grimaldi ha inteso effettuare nei porti dell’Adriatico meridionale. Due significativi momenti, voluti dal Gruppo Grimaldi e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), dedicati a cluster marittimo, operatori, agenzie e a tutta la comunità portuale, promossi con l’obiettivo di avviare un confronto finalizzato ad individuare punti di forza, criticità, potenzialità e strategie per favorire e accrescere l’attrattività e la competitività dei due scali, nel Bacino del Mediterraneo.

Bari

“La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa”, alle ore 18.00 nella sala Comitato dell’AdSPMAM, sede di Bari – p.le C. Colombo 1- si svolgerà una conferenza stampa, nel corso della quale il presidente dell’AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi, e Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director Grimaldi Group- presidente Alis, presenteranno il posizionamento di una quarta nave Ro-Ro sulla linea Venezia-Bari-Patrasso che trasformerà la frequenza del collegamento da tre volte alla settimana a giornaliero. Alla conferenza stampa sono stati invitati il sindaco di Bari, Antonio Decaro; il direttore della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata jonica, ammiraglio Vincenzo Leone; il presidente di Confindustria Bari, Sergio Fontana; l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci; l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia; il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, on. Edoardo Rixi.

Brindisi

“La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa”, alle ore 11.30, a bordo della nave Cruise Bonaria del Gruppo Grimaldi, ormeggiata a Costa Morena, nel porto di Brindisi, si terrà una intensa giornata di incontri e di confronti, nel corso della quale verrà presentato il nuovo traghetto che il Gruppo partenopeo immetterà sulla linea che collega la Grecia. Si tratta dell’Europa Palace, una delle navi più capienti e più belle della flotta Grimaldi che si aggiungerà all’Igoumenitsa e che, oltre a coprire la rotta Brindisi-Igoumenitsa, raggiungerà anche Patrasso.