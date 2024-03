Avviare una start-up con le agevolazioni regionali: in programma due incontri formativi

OSTUNI - Con la pubblicazione dei primi avvisi pubblici si dà definitivamente avvio alla nuova programmazione regionale. Il Gal, in collaborazione con le Amministrazioni comunali partner, si propone con una serie di eventi per la presentazione delle opportunità offerte dalla Regione Puglia per chi ha voglia di investire, di avviare una start up, di riqualificare e innovare i processi produttivi, di lanciare progetti di sviluppo per le Pmi.

Con la pubblicazione degli avvisi pubblici Nidi, Tecniconidi e Minipia, la Regione Puglia, in continuità con la programmazione 2014-2020, ha riproposto strumenti agevolativi che hanno permesso, a migliaia di imprenditori di poter avviare nuovi progetti in ambito turistico, industriale, artigianale e dei servizi avanzati alle persone ed alle imprese, con particolare riferimento alle start up innovative, interpreti di progetti ad alto valore tecnologico.

In contemporanea, la programmazione della Zes unica, opportunità straordinaria per la crescita del nostro territorio, con particolare riferimento sia alle procedure amministrative, che alle agevolazioni disponibili.

La proposta è quella di organizzare due incontri “info-formativi” presso la sede del Gal Alto Salento, ovvero presso altra sede di Amministrazioni comunali partner, della durata di tre o quattro ore, con un calendario unico da promuovere a mezzo stampa. Gli incontri si svolgeranno il venerdì pomeriggio nella fascia oraria fra le 16:00 e le 20:00 nel mese di marzo.

Gli incontri potrebbero prevedere la seguente articolazione:

- giovedì 21 marzo 2024: primo incontro Nidi e Tecnonidi (target giovani e start up innovative). Interverranno: Leonardo Mansueto, direttore generale Bcc Ostuni; Valeria Miraglia, responsabile Agenzia Cofidi.it di Brindisi; Giorgio Veloce, consulente Finanza Agevolata; Michele Carriero, dottore commercialista;

- giovedì 28 marzo 2024: secondo incontro Minipia e Zes (target Pmi del territorio). Interverranno: Leonardo Mansueto, direttore generale Bcc Ostuni; Valeria Miraglia, responsabile agenzia Cofidi.it di Brindisi; Michele Carriero, dottore Commercialista,

