L'azienda più inclusiva d'Italia ha la sede legale in provincia di Brindisi

FASANO - Il lavoro nel 2022 deve coniugare il benessere dell'individuo all'efficienza produttiva. Un processo che - qualche tempo fa era difficile da immaginare al sud - ma che ora è diventato realtà.

Sidea Group, realtà che opera nel campo della consulenza tecnologica e dell'informazione, è stata nominata come azienda più inclusiva d'Italia.

A renderlo noto sono stati, nel corso di questi ultimi giorni, i profili social ufficiali della Regione Puglia.

"Complimenti a Sidea Group per l'importante riconoscimento ottenuto, in linea con gli obiettivi dell'Agenda di Genere regionale" dichiara l'ente, che poi - in un breve comunicato su facebook - sottolinea i criteri che hanno portato alla selezione. Ecco quali sono:

- L'equità di trattamento

- L'assenza di discriminazioni basate su caratteristiche personali

- L'atmosfera inclusiva e l'accoglienza

- La sicurezza psicologica garantita dall'azienda

- La percezione delle possibilità di bilanciare la vita personale e il lavoro

L'azienda e il riconoscimento

La sede legale è a Fasano, Comune della provincia di Brindisi, anche se gli uffici sono collocati a Bari, Milano e Napoli. Il riconoscimento inserisce Sidea al primo posto nella classifica dei "Best Workplaces for Diversity Equity & Inclusion", comprendente le 20 aziende italiane che si distinguono per il trattamento lavorativo.

L'indagine - del resto - si è basata sulle opinioni raccolte da 95mila persone di 113 imprese italiane con almeno 50 dipendenti.

Alle spalle dell'azienda pugliese - in graduatoria - si sono piazzate altre realtà nazionali rilevanti: Bending Spoons di Milano (settore app mobile), ed American Express Italia (servizi finanziari e assicurazioni).

E' una notizia che fa ben sperare il territorio, affinché si possa completare un processo tale da consentire lo sviluppo concreto del territorio in termini occupazionali.