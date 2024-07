Aziende a rischio sanzioni: al via check-up gratuiti per informare gli esercenti

BRINDISI - Recentemente, una prestigiosa struttura ricettiva di Ostuni è stata oggetto di una sanzione amministrativa e di procedimenti prescrittivi a causa di irregolarità riscontrate nelle procedure operative. Questo evento mette in luce l'importanza di una corretta gestione e aderenza alle normative vigenti nel settore della ricettività.

In risposta a questa situazione, Confesercenti Brindisi annuncia un'iniziativa rivolta a tutti gli esercenti della zona: un check-up gratuito volto a informare e formare i professionisti sulle corrette procedure da seguire nell'esercizio della propria attività.

L'obiettivo principale di questo servizio è prevenire l'insorgenza di sanzioni che possano compromettere i sacrifici e l'impegno profusi dagli operatori del settore per sostenere la loro attività lavorativa. Il check-up sarà gratuito e rivolto a tutti gli esercenti di strutture ricettive e attività commerciali.

Durante le sessioni di consulenza individuale, gli esperti del settore forniranno informazioni dettagliate e formazione pratica sulle normative vigenti, garantendo così che ogni esercente sia pienamente consapevole delle regole da seguire per operare in conformità con la legge.

Confesercenti Brindisi si impegna a supportare gli esercenti locali fornendo strumenti e conoscenze necessari per gestire le loro attività in modo conforme e sicuro.

Questa iniziativa rappresenta un'opportunità per migliorare la qualità dei servizi offerti e assicurare un futuro sostenibile per il settore della ricettività.

Invitiamo tutti gli interessati a contattarci per ulteriori informazioni e per prenotare una sessione di check-up gratuito.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui