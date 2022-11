Un nuovo bando premia le 20 migliori "lavorazioni artistiche o di tradizione"

BRINDISI - Unioncamere Puglia e Regione Puglia hanno invitato le aziende del territorio, che si occupano di "lavorazioni artistiche o di tradizione", a partecipare al bando Artifex. Il comunicato è stato diffuso - recentemente - dall'ente regionale per mezzo dei sui suoi profili social.

Cosa fare per partecipare

Chi è interessato può inoltrare la propria candidatura in due mondi:

- fotografando i prodotti più interessanti

- raccontando la propria storia di artigiani e di "creatori del bellezza"

Saranno premiate le 20 migliori proposte da aziende produttrici di manufatti, accessori e oggettistica, di complementi d’arredo e home living.

I vincitori potranno partecipare a 2 esposizioni gratuite: Artifex per i pugliesi nel mondo (5 e 6 dicembre 2022) e Artifex showcase (20 e 21 febbraio 2023)

Il fine è quello di far emergere e valorizzare le imprese dell’artigianato artistico e di tradizione pugliese, raccontandone le capacità creative, i prodotti di eccellenza, le vicende produttive, ponendo in risalto le storie delle persone e le tecniche di produzione tradizionali, patrimonio del territorio pugliese, del suo passato e del suo presente.

Le candidature devono essere inoltrare entro le ore 23.59 del 24 novembre 2022. E' possibile approfondire l'argomento leggendo l'apposito bando pubblicato online.

Quali sono i settori

Le realtà che possono essere coinvolte dall'iniziativa sono quelle operanti in almeno uno dei seguenti settori: tessile casa, mobili e legno arredo, oggetti in legno e materiali da intreccio, lavorazioni artistiche, oggetti in cartapesta, lavorazioni in metallo, oggetti in pietra/gesso/marmo, manufatti in ceramica o vetro, oreficeria e preziosi.

Chiaramente, sono ammissibili proposte di varia natura, purché ad alto contenuto artigianale, artistico, tradizionale.