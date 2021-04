Decarbonizzazione, incontri in Prefettura per il "Green New Deal"

BRINDISI - Nell'ambito della complessa e articolata vicenda relativa al processo di decarbonizzazione che interessa la centrale Enel "Federico II" di Brindisi, il prefetto Carolina Bellantoni ha tenuto, nei giorni scorsi, una serie di incontri, con le organizzazioni sindacali e datoriali al fine di acquisire utili elementi sulle criticità legate al processo di decarbonizzazione e alla graduale dismissione dell'infrastruttura, per i delicati risvolti sul piano occupazionale.

Sulla tematica si è svolto un incontro anche con i rappresentanti di Legambiente, Italia Nostra, Movimento No Tap/Snam i quali, auspicando un tavolo di confronto con tutti gli attori istituzionali e anche gli "stakeholders" del territorio per affrontare la sfida della transizione energetica, hanno ribadito la necessità di avviare il processo di riconversione degli impianti a carbone, privilegiando le fonti rinnovabili allo scopo di delineare un processo di sviluppo improntato alla sostenibilità economica e sociale che coniughi occupazione, ripresa economica, tutela dell'ambiente in linea con gli obiettivi europei del "Green New Deal" e del "Carbon free".