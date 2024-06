Brindisi fashion award, la grande moda internazionale torna in città

BRINDISI - Il Duc Brundisium organizza per domenica 23 giugno, a partire dalle ore 20, sulla suggestiva Scalinata Virgilio del capoluogo brindisino, il Brindisi Fashion Award, un evento di altissimo livello pensato per far conoscere alla comunità locale l’impegno e il lavoro del Distretto Urbano Commerciale, dando spazio al talento indiscusso di stilisti internazionali e pugliesi. La manifestazione, ideata in collaborazione con Mad Mood, verrà presentata ufficialmente venerdì 21 giugno, alle ore 10,30, presso la Sala della Colonna Palazzo Nervegna Brindisi, con gli interventi di Luciano Loiacono, Assessore alle Attività Produttive e Presidente di Duc Brundisium, del Presidente di Confcommercio Brindisi Anna Rita Montanaro e del presidente di Confesercenti Michele Piccirillo, e con la presenza dei vari partner e gli ospiti dell’evento, tra cui note designer del Montenegro.

Tante le firme protagoniste di questo spettacolo memorabile realizzato per la prima volta dall’ente brindisino, come Patrizia Scianaro, Italiapeulh Fulani, Marina Corazziari, Sladana Krstic, Blink By Radoslava Lazarova, Giulia Petronella, Caresta Bag, Istituto Cordella, Marina Banovic e Francioso Abbigliamento. Tra gli ospiti dell’eccellenza, anche il Presidente del Montenegro Fashion Week Srdjan Sergio Lubarda, una presenza fondamentale per incrementare le relazioni commerciali tra Italia ed Estero, uno degli obiettivi principali a cui auspicano gli organizzatori dell’evento. Partner illustri, Eva Garden Make Up, Rover Hair, Futura Ente di Formazione, Scuola Cef e Dng Model.

In passerella, tra le collezioni più attese, quella di Marina Banovic, intitolata “Le fate del Montenegro”, realizzata con ricami, finiture e materiali tessuti a mano: lino, canapa, cotone e seta. Alcuni pezzi contengono parti degli antichi costumi nazionali delle regioni del Montenegro, Serbia, Kosovo e Albania. Si tratta di pezzi che hanno fino a duecento anni e le loro parti sono state riciclate e implementate in un capo di abbigliamento nuovo e moderno. Marina Banovic ha esposto nel suo paese e all'estero. Le Collezioni più importanti sono state presentate in occasione di Alta Roma 2006, Settimana della moda di Miami 2012, Settimana della moda di Parigi.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione dagli studenti dell’Istituto Professionale “Morvillo-Falcone” di Brindisi, che avranno modo di veder sfilare in passerella le loro creazioni realizzate nell’ultimo anno scolastico, e potranno godere, quindi, di una grande opportunità professionale per far conoscere il proprio estro creativo a livello internazionale. Momento importante dell’iniziativa sarà il concorso Miss Red Carpet, nel quale verrà individuata la Miss Salento che rappresenterà, con la propria bellezza, il territorio salentino alla prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia. In giuria, esperti del settore come Cosimo Scialpi, regista e direttore di Fashion Tv, e il designer Luca Leone. Un modo, questo, per avvicinare le nuove generazione al mondo della monda, aiutandoli ad addentrarsi professionalmente in questo ambito.

Il Duc Brundisium propone il Brindisi Fashion Award per dimostrare la validità dellla propria funzione e del proprio operato, ponendo in risalto l'unicità della città nel panorama culturale locale e legando moda, arte e cinema. La manifestazione sarà, quindi, un modo non solo per tributare il campo del fashion, ma anche per promuovere le bellezze e le peculiarità pugliesi che i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire, arricchendo la loro esperienza culturale.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui