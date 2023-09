Vicenda LyondellBasell, i sindacati chiedono incontro al Ministero

BRINDISI - Ficltem Cgil, Femca-Cisl e Uiltec Uil hanno inviato una missiva al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, chiedendo un intervento per scongiurare la chiusura dell'impianto P9T dello stabilimento LyondellBasell di Brindisi. La lettera è siglata dalle segreterie nazionali. Infatti, la vicenda non riguarda solo il territorio brindisino, ma la chimica di base in Italia. Ieri, lunedì 11 settembre 2023, i sindacati sono stati accolti dal prefetto Michela La Iacona (leggi l'articolo).

Le tre sigle sindacali, nel chiedere un incontro urgente al ministro Urso, ricordano: "La società (LyondellBasell, ndr) in data 5 settembre 2023 ha aperto la procedura di licenziamento collettivo dove sono stati dichiarati 47 esuberi. Noi riteniamo assolutamente inaccettabile questa scelta che mette in discussione la tenuta della filiera della chimica di base del nostro Paese".

LyondellBasell è un'azienda strategica del sistema dell'etilene e propilene con integrazioni importanti in tutto il sistema industriale petrolchimico italiano. Per i sindacati "una scelta di questo tipo pone grossi interrogativi sul futuro dell'intero sito industriale di Brindisi, ma più in generale della continuità della presenza di LyondellBasell nel nostro Paese, che coinvolgerebbe migliaia di lavoratori".

La lettera si conclude con queste parole: "Pertanto è necessario, anche alla luce dei tavoli settoriali convocati da questo ministero, di convocare al più presto un tavolo di crisi Industriale in modo da affrontare e scongiurare questa decisione che è incompressibile e pregiudicherebbe la tenuta strategica del sistema petrolchimico".