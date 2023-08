Multiservizi, mancati stipendi: il Cobas sul piede di guerra organizza sit in

BRINDISI - Mancato pagamento degli stipendi di luglio a lavoratori e lavoratrici della Brindisi Multiservizi: il sindacato Cobas ha incontrato nella mattinata di oggi, lunedì 21 agosto, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, per discutere della questione. Intanto, come si apprende da una nota a firma del sindacalista Roberto Aprile, il Cobas ha organizzato per giovedì 24 agosto un sit in di protesta dei lavoratori, che si terrà dalle 10:30 alle 12:30 all'ingresso della Bms in via Provinciale San Vito. Il sindacato punta il dito contro l'amministratore Giovanni Palasciano, al timone della società da sei anni e in procinto di lasciare.

Il Cobas spiega che l'amministratore avrebbe, nelle scorse settimane, ricevuto dall'Amministrazione comunale 400 mila euro. Ma i soldi sarebbero stati usati per altri progetti. Il sindacato non condivide la scelta, visto il mancato pagamento degli stipendi di luglio: i lavoratori, "solo in seguito a nuovi aiuti dal Comune hanno ricevuto un acconto di 450 euro sullo stipendio", si legge nella nota. Come detto, Palasciano è in scadenza di mandato. C'è un bando per quel ruolo (e per altri), i cui termini per la presentazione delle domande sono stati prorogati al 28 agosto.

Tornando alla vicenda in questione, riguardante la Brindisi Multiservizi, si legge sempre nella nota del Cobas: "Il sindaco ha affermato che farà di tutto per accorciare i tempi al massimo per un nuovo indirizzo da dare alla Bms allo scopo di realizzare due obiettivi. Primo punto: il nuovo amministratore è da nominare nei prossimi giorni, poiché il bando scade il 28 agosto. Secondo punto: la realizzazione di un nuovo piano industriale capace di affrontare le difficoltà fino ad oggi non superate, anche con nuovi affidamenti. Si vuole evitare così la paura che qualsiasi nuovo pagamento possa essere utilizzato per scopi diversi degli stipendi da dare ai lavoratori".