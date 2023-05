Brindisi Multiservizi, ritardi nei pagamenti degli stipendi: il sit in del Cobas

BRINDISI - Mancati pagamenti degli stipendi alla Brindisi Multiservizi, il sindacato Cobas organizza un sit in di fronte al Comune di Brindisi in piazza Matteotti venerdì 12 maggio, a partire dalle ore 12, con i lavoratori. Spiegano dal sindacato: "Il Cobas nei mesi scorsi era riuscito a condividere con l'Amministrazione comunale e le strutture comunali delle soluzioni per un normale pagamento degli stipendi ai lavoratori. La tranquillità di qualche mese dei pagamenti degli stipendi è stata sostituita da acconti, perché si doveva far fronte a pagamenti a terzi, e in questo caso [i lavoratori non hanno ricevuto ancora] nessuna informazione da parte della azienda".

Prosegue la nota: "Abbiamo chiesto all'Amministrazione cosa stesse succedendo e ci ha risposto che i bonifici erano stati eseguiti, ma che probabilmente ancora non li vedeva la società. Dove era andato a finire il meccanismo che l'ex Assessore Francesco Saponaro aveva inaugurato, con le fatture che venivano liquidate in congruo anticipo? La ragioneria del Comune ha delle responsabilità? Quello che purtroppo accade è che, mentre giustamente chiediamo efficienza alla società, siamo ritornati in una situazione quasi medievale per i quanto riguarda i pagamenti".