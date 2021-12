A Brindisi arriva la prima bacheca digitale per condomini

BRINDISI - Arriva anche presso il capoluogo adriatico la prima bacheca digitale interattiva dedicata al condominio Laserwall, che attualmente conta oltre 10.000 bacheche delle quali circa 7.000 già attive a Milano e provincia. Grazie al lavoro della società Assconsulting s.r.l., specializzata in amministrazione condominiale, mediante l’impegno del suo legale rappresentante Nicola Scardino, è riuscita a portare anche nel meridione questa importante innovazione.

La funzionalità del servizio

La vita all'interno del condominio non sarà più un problema, verranno raccolte non solo le comunicazioni inviate dall'amministratore ma anche le offerte commerciali di zona, che ognuno potrà gestire a seconda delle proprie esigenze. La sua installazione richiede circa 30 minuti, dà la possibilità di segnalare in tempo reale eventuali problemi o disagi e di scaricare un'app gratuita ai singoli inquilini. La peculiarità della bacheca è che offre i servizi base gratuiti; tra questi: installazione app, bacheca virtuale, segnalazione guasti e implementazione dei documenti da parte dell’amministratore. Questa importante miglioria nasce dalla concezione secondo cui amministrare condomini vuol dire anche prendersi cura delle persone che lo compongono.