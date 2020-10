"Prospettive di sviluppo del porto. Zes e zona franca", incontro pubblico a Brindisi

BRINDISI - "Prospettive di sviluppo del porto. Zes e zona franca”: è il tema di un incontro pubblico a Brindisi con il sottosegretario del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roberto Traversi e con il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. All’evento, organizzato dal MoVimento 5 Stelle locale, parteciperà la deputata Anna Macina. Si svolgerà sabato 10 ottobre, presso Palazzo Granafei – Nervegna, in via Duomo, 20, alle ore 16:30. All’evento, organizzato dal MoVimento 5 Stelle locale, parteciperanno il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Roberto Traversi, la deputata del MoVimento 5 Stelle, Anna Macina, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi. L’incontro sarà moderato da Gianluca Serra, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle di Brindisi. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina locale del MoVimento (https://www.facebook.com/m5sbrindisi.it/). L’ingresso è libero e saranno osservate le prescrizioni anti-contagio, con obbligo di indossare la mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.