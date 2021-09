Cene spettacolo e cover band: gli eventi di settembre al GolosOasi e Mama Park

MESAGNE- Anche se nell’aria aleggia già il malinconico ritornello “L’estate sta finendo…”, niente paura perché Gianluca Dellomonaco ha preparato per gli affezionati clienti un calendario per il mese di settembre tutto da ascoltare e degustare. Siete pronti a trascorrere il week end sulle note del vostro artista preferito o a cenare a base di piatti tipici della cucina greca, messicana e spagnola?

Segnate queste date, prosegue l’estate targata Gianluca Dellomonaco al GolosOasi, in piazza Orsini del Balzo, e al Mama Park, nel parco Potì, a Mesagne. Per info e prenotazioni numero 3470554701.

Godetevi le serate proposte da Gianluca Dellomonaco nell'attesa di scoprire il nuovo locale che inaugurerà in città per lanciare il famoso pasticciotto Obama e altre prelibatezze per le vostre colazioni.

Calendario eventi settembre GolosOasi

Il calendario del mese di settembre si apre con la cover band di Vasco Rossi, Fronte del Basco che si esibirà il 2 e replicherà il 4 settembre. Il 5 sarete allietati dal tributo a Claudio Baglioni, band Con voi, mentre il 9 settembre si cena con tapas e paella, alla scoperta della cucina spagnola, accompagnati da dj set.

Si prosegue con la band Libera Nos Malos cover di Ligabue in programma per sabato 11 settembre e domenica 12 cena spettacolo con musica italiana anni ’80 e ’90. Per giovedì 16 il GolosOasi propone cucina etnica greca con dj set e venerdì 17 un tributo ad Adriano Celentano. Sabato 18 è il momento della cover band di Mina e domenica 19 cena spettacolo accompagnata dalla musica italiana anni ‘80 e ’90.

L’ultima settimana di settembre programma per giovedì 23 la cucina etnica messicana e dj set, venerdì 24 tributo a Renato Zero, sabato 25 la cover band di Biagio Antonacci, Iris Band, per chiudere domenica 26 con la cena spettacolo e musica italiana ’80 e ’90.

Calendario eventi Mama Park

Ogni lunedì del mese di settembre, il Mama Park propone il karaoke di Mr Angel, il martedì il divertente gioco a quiz di Mister X e il mercoledì piano bar con musica anni ’80 e ’90 e karaoke.

Ogni giovedì per gli appassionati è una serata dedicata agli anni ‘80/’90, l’aperitivo all’italiana sarà protagonista nelle serate del 10, 17, 24 e 25 settembre. Prendi nota delle cover band: venerdì 3 settembre il duo Innocenti Evasi omaggerà Lucio Battisti, sabato 11 Fronte del Blasco regalerà un tributo a Vasco Rossi e sabato 18 omaggio a Ligabue con Libera Nos Malos. E la domenica, l'appuntamento fisso è con il Mambo italiano.