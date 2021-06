Guardiania ad Autigno, Cisl: "Si lavora per meno di 4 euro all'ora"

BRINDISI – Il cambio d’appalto potrebbe costare una fetta significativa del loro stipendio a due addetti al servizio di guardiania presso la discarica di località Autigno, di proprietà del Comune di Brindisi. Lo denuncia il sindacato Fisascat Cisl territoriale attraverso una nota in cui annuncia il mancato raggiungimento di un accordo al termine della procedura di passaggio di consegne fra la ditta uscente e quella subentrante, la K-Servize, per la copertura del servizio nei mesi di giugno e luglio. Da quanto comunicato dal sindacato, due lavoratori percepiranno non più di 700 euro al mese, festivi e notturni inclusi. Lavoreranno, insomma, per meno di 4 euro all’ora. La K Service si è infatti aggiudicata l’appalto secondo il criterio del massimo ribasso, presentando un’offerta ritenuta congrua dalla Brindisi Multiservizi, partecipata del Comune di Brindisi, “in coincidenza con i saldi estivi”, attacca il sindacato.

“L’azienda aggiudicatrice - dichiara Luigi Spinzi, segretario territoriale Fisascat Cisl - ci ha tenuto a sottolineare che il proprio comportamento è del tutto legittimo e legittimato dalla committente le cui richieste in fase di gara si limitavano ad una clausola sociale ‘vuota’ e senza garanzia alcuna per i lavoratori.” Spiace constatare, aggiunge il sindacalista che “la prassi posta in essere dalle imprese di adottare ‘contratti collettivi cosiddetti pirati’ sia avallata da committenze pubbliche che dovrebbero essere, al contrario, al fianco dei propri cittadini in ogni fase del vivere quotidiano. Noi non accettiamo un simile comportamento, teso unicamente a impoverire il territorio, a umiliare i lavoratori brindisini senza salvaguardare le professionalità acquisite.”

La Fisascat Cisl Taranto Brindisi continuerà a lottare poiché “questo incidente di percorso, probabilmente dovuto a superficialità, non si ripeta e i lavoratori possano continuare a lavorare senza percepire meno di quanto corrisposto fino a ieri. Oggi potremmo dire – conclude Spinzi - che questa vicenda è una sconfitta per tutti, in un giorno in cui, a Brindisi, #IlLavoroPerde.”