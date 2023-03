"Tra canone mercatale e direttiva Bolkestein: noi ambulanti sotto attacco"

FRANCAVILLA FONTANA - "Noi ambulanti siamo sotto attacco in questo momento", per questo l'associazione di categoria Casambulanti organizza un incontro aperto a tutti che si terrà presso il Municipio di Francavilla Fontana mercoledì 29 marzo 2023, alle 17:30. Si discuterà del rinnovo delle concessioni, del canone mercatale e dei verbali trasmissioni telematiche. Sarà presente il presidente nazionale di Casambulanti, Savino Montaruli, oltre al presidente per Brindisi e Taranto, Salvatore Martina.

E' proprio Salvatore Martina a spiegare il perché dell'incontro convocato: "Il problema principale è la direttiva Bolkestein, che prevede che tutti i posti dei vari mercati vengano messi a bando. Eppure noi commercianti abbiamo speso tantissimo negli anni passati per averli. Per questo, chiediamo ai Comune di rinnovare in automatico per dieci anni le concessioni. Poi c'è il problema della tassa unica: molti Comuni la portano a 50/60 centesimi, è troppo alta. La direttiva europea dice che bisogna fare dei calcoli precisi in base all'orario del mercato e al numero degli abitanti. Il risultato sarebbe una tassa più bassa. E, infine, c'è il problema dei verbali che riguardano le chiusure telematiche giornaliere in ritardo. Anche qui va trovata una soluzione che non pesi eccessivamente sulle nostre tasche", conclude Martina