"Cara di Restinco a 'campo zero', siamo preoccupati per i lavoratori e le famiglie"

BRINDISI - Prima il sit in davanti alla prefettura di Brindisi, poi l'incontro presso l'ente per il Cara di Restinco. Organizzato dalla Funzione Pubblica Cgil, si è tenuto nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio 2024. Presente anche la segretaria, Chiara Cleopazzo. Il centro, a fronte di una capacità ricettiva di 126 posti, attualmente ospita solo 16 persone, a "campo zero" dal 7 giugno, in pieno periodo estivo, con tanti sbarchi e Cas occupati oltre la capienza, spiegano dalla Fp Cgil.

Ecco il resoconto dell'incontro odierno fornito dal sindacato: "La Prefettura di Brindisi si impegna a risolvere la questione e la Fp Cgil Brindisi lascierà aperto lo stato di agitazione fino a quando i livelli occupazionali e retributivi del personale del Cara non saranno a livelli di sicurezza per i lavoratori e per le loro famiglie. Si parla di lavoratrici e lavoratori che da sempre hanno garantito l'accoglienza a Brindisi con abnegazione e grande professionalità".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.