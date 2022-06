Cara Restinco, aumentano le ore settimanali per i lavoratori

BRINDISI - Si è conclusa oggi, mercoledì 1 giugno, una vertenza che riguardava i 16 lavoratori presso il Cara di Restinco. Cambia la cooperativa. Con la mediazione della prefettura, si passa da 15 ore settimanali a 18 ore settimanali, con l'impegno, in caso di aumento del numero di ospiti, di passare anche a 20 ore settimanali. La Funzione pubblica Cgil e i lavoratori esprimono "grande soddisfazione per gli esiti della difficile vertenza conclusa presso la prefettura di Brindisi".

Spiega una nota a firma di Patrizia Stella (Cgil): "Si tratta di una vertenza che ha coinvolto lavoratori qualificati e responsabili che, nell'ultimo ventennio, si sono occupati con professionalità degli ospiti di Restinco prestando la loro opera con diverse società in appalto per conto della prefettura e che nel periodo di emergenza Covid hanno rischiato in prima persona continuando ad erogare il servizio anche in assenza di Dpi".

Nella nota si stigmatizza l'ultima gestione che "aveva modificato radicalmente le modalità di attuazione del loro rapporto di lavoro con una decurtazione delle ore lavorative molto consistente che ha messo in discussione la dignità di questi lavoratori e la loro capacità di far fronte agli impegni famigliari".

La lettera dei lavoratori del Cara

Oggi abbiamo riacquistato la nostra dignità di lavoratori. Da oltre un ventennio ci occupiamo degli ospiti di Restinco e nel corso di tutto questo periodo siamo stati alle dipendenze di diverse società che, sempre su appalto della Prefettura di Brindisi, hanno gestito il servizio. Negli anni abbiamo acquisito tanta esperienza e perso parte dei privilegi guadagnati nel corso delle prime gestioni, abbiamo affrontato la pandemia Covid dapprima senza dispositivi di sicurezza, affrontando quell’esperienza nel quotidiano e rischiando per noi e per i nostri familiari.

Ma l'ultima gestione ha segnato le nostre vite professionali e familiari, abbiamo avuto la decurtazione oraria più importante di tutto il nostro percorso lavorativo. Oggi finalmente un nuovo passaggio di cantiere e il ripristino di una situazione lavorativa degna di essere definita tale. Non ci siamo mai tirato indietro, amiamo il nostro lavoro e anche quando guadagnavamo poco più di 500 euro non lo abbiamo mai abbandonato. Adesso ci riaffacciamo a questa nuova esperienza con l'entusiasmo di sempre e un poco di fiducia in più, tutti coloro che hanno partecipato al tavolo sindacale del passaggio di cantiere hanno dato il loro contributo affinché le nostre vite rientrassero sui binari della normalità.

Per questo motivo ci sentiamo grati nei confronti di sua eccellenza il prefetto per tutto l'impegno profuso nella trattativa con la società subentrante che da subito ha compreso i nostri disagi e i relativi bisogni, trasformandoli in riconoscimenti professionali. E poi un grazie accorato va alla Fp Cgil di Brindisi e in particolare ai nostri amici e compagni di sempre, il collega nostro rappresentante sindacale Fp Cgil Marcello Nasta e la dirigente di Fp Cgil Brindisi, Chiara Cleopazzo.

Il loro impegno alla buona riuscita del passaggio di cantiere è stato encomiabile, giorni di trattative telefoniche per giungere al risultato odierno. Grazie di cuore a voi tutti per aver creduto nella nostra professionalità e perché ci permetterete di garantire una accoglienza migliore nel territorio di Brindisi.