Carrisiland si prepara all'estate: un bonus per acquistare i biglietti a prezzi scontati

CELLINO SAN MARCO - La stagione estiva è alle porte, così come la necessità di rinfrescarsi vivendo una bella giornata in compagnia della persone più care. Per questo Carrisiland, l’acquapark più grande del Salento, ha deciso di venire in contro ai suoi potenziali clienti, proponendo loro uno sconto sul biglietto d'ingresso (clicca qui per maggiori informazioni), tramite il sito ShopToday. Dai 15 euro standard si passa così ai 10.50 euro a ticket.

Come usufruire del bonus

Pagare meno è facile. Basta seguire i passaggi sintetizzati di seguito:

acquista l’offerta per i biglietti di ingresso a Carrisiland Acquapark (sul sito ShopToday);

ricevi via email, oppure scarica QUI, il tuo voucher valido per l’accesso al parco;

il tuo voucher valido per l’accesso al parco; stampa il voucher o presentalo in formato digitale (tramite smartphone) alle casse della struttura il giorno da te scelto.

Una giornata a Carrisiland

Carrisiland è un meraviglioso parco composto da 7 mega piscine e lagune caraibiche che vanta circa 25.000 mq di specchio d’acqua. Oltre ai 3 Km di acquascivoli, offre tantissime attrazioni e comfort tra cui: 25.000 mq di piscine caraibiche, 200.000 mq di piazzette con lettini, prati e piscine, Terrazze solarium, cascate, Idromassaggio, maxi multipista, castello magico con acquascivoli, Toboga, Acquatube, Sliding Hill, Scivoli per bambini e tanto altro!

Particolare è la laguna con onde, la più grande d’Italia, con la sua cascata caraibica dove impera il Galeone dei Pirati “La perla dei Caraibi”, punto di riferimento di tutto il parco acquatico, per vivere un sogno caraibico con atmosfera piratesca.

Carrisiland Acquapark sarà aperto per la stagione estiva dal 1 giugno al 15 settembre 2024, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Il voucher Shop Today comprende l’accesso alle attrazioni di Isla Encantada, Isla Dorada e Isla Natascia. Gli ingressi sono validi per adulti e bambini da 5 anni in su, gratuiti per bimbi da 0-5 anni non compiuti. Prenotazione non richiesta

Gli ingressi sono validi dal 1 giugno al 15 settembre 2024 ad eccezione delle seguenti date: 23 e 30 giugno; 7, 14, 21 e 28 luglio; 4 agosto; dall'11 al 25 agosto.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui