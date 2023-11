"Caso Enel e centrale di Cerano: chiediamo l'intervento di Emiliano"

BRINDISI - Il piano industriale Enel, presentato il 22 novembre, scontenta proprio tutti a Brindisi. "Fa specie sentire quindi che la mission prioritaria del nuovo amministratore è quella di distribuire dividendi. I primi azionisti sociali di Enel sono Brindisi e i brindisini che per anni hanno subito gli impatti sanitario e ambientale della produzione della centrale a carbone" Federico II di Cerano. Francesco Cannalire, consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico, è chiaro nell'affondo. E nell'auspicio che sulla questione intervenga il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il giorno stesso della presentazione del piano, dalla parte opposta della barricata politica, era saltato sulla sedia il deputato di Forza Italia Mauro D'Attis (leggi l'articolo).

Spiega Cannalire in una nota: "Il nuovo piano industriale presentato da Enel rafforza l’incertezza, che da qualche tempo si era concretizzata, rispetto alle reali intenzioni della società di investire seriamente sul territorio brindisino. Infatti gli ennesimi annunci di progetti già presentati tempo addietro e di cui non si conosce lo stato di avanzamento, rappresentano in modo chiaro la scarsa attenzione che Enel sta dedicando a Brindisi, tradendo una città che ha dato tantissimo in termini di approvvigionamento energetico al Paese e anche alle casse della stessa società". Da qui, il passaggio sui dividendi agli azionisti.

Nella nota, l'esponente del Pd brindisino ricorda le ricadute di una "partenza" di Enel dal territorio: "La preoccupazione maggiore è per l'indotto di aziende e maestranze che per più di 50 anni la stessa Enel ha contribuito a creare e che rischia di essere abbandonato a se stesso. Sarebbe un colpo insopportabile dal punto di vista economico e sociale per il territorio oltreché ingiusto: per questo il Partito Democratico di Brindisi è e sarà sempre al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali per la difesa dei livelli occupazionali e della tenuta sociale del nostro territorio".

Cannalire passa a ricordare gli impegni presi da Enel. E disattesi. E chiude la nota con alcuni auspici: "Speriamo che gli impegni pubblici presi dagli esponenti della maggioranza sul tema non rimangano solo annunci ma si concretizzino con atti parlamentari che producano effetti sulla scadente previsione pluriennale di Enel. Per tentare di consolidare una strategia comune e univoca su un tema di fondamentale importanza sul futuro di Brindisi chiederemo un'iniziativa importante, con la convocazione di un tavolo, del presidente Michele Emiliano e della Regione Puglia".