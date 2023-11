Caso dei parcheggi taxi e ncc all'aeroporto: situazione rientrata

BRINDISI - Caso parcheggi all'aeroporto di Brindisi, l'esenzione dal ticket per la sosta di 15 minuti è stata già ripristinata. Intanto, si è tenuto nel pomeriggio di oggi (giovedì 16 novembre 2023), presso l'assessorato regionale allo Sviluppo economico, il tavolo convocato dall'assessore Alessandro Delli Noci, insieme all'assessora ai Trasporti Anita Maurodinoia, a seguito della notizia relativa alla sospensione da parte della società Saba della tolleranza di 15 minuti per i taxi e i mezzi di trasporto non di linea nella zona degli arrivi e delle partenze dell'aeroporto di Brindisi.

All'incontro hanno preso parte il direttore generale di Aeroporti di Puglia Marco Catamerò e il direttore progetti speciali Patrizio Summa, i rappresentanti della Provincia di Lecce, dei Comuni di Lecce, Brindisi, Taranto, le associazioni di categoria, l'associazione dei tassisti, l'associazione Ncc.

"E' stata un'occasione di confronto molto importante - ha commnetato Delli Noci - che ha consentito a tutti di chiarire molte questioni e di evidenziare esigenze e possibili soluzioni. Abbiamo registrato una risolvibile mancanza di comunicazione con la società Saba. AdP, che ringrazio per la presenza e la disponibilità, ci ha assicurato che la tolleranza è già stata ripristinata e che è stato eliminato l'obbligo di ticket di 5 euro per i taxi, le navette e le auto a noleggio che accedono alla zona arrivi e partenze dell'aeroporto e che, per poter operare e accedere all'area, devono comunque registrarsi presso la società Saba".

"Grazie alla presenza dei sindacati, abbiamo altresì iniziato a costruire soluzioni a breve termine a problemi annosi che vanno, per esempio, nella direzione della costruzione di convenzioni con la società Saba che consentano ai taxi e agli Ncc di accedere più volte al giorno all'area arrivi e partenze - con una sosta di 15 minuti - con tariffe annuali agevolate e agli autobus turistici, che hanno delle esigenze diverse e necessità di tempi più lunghi, di poter sostare non più 15 minuti ma un'ora".

"Ringrazio la mia collega Anita Maurodinoia e il presidente di AdP Antonio Vasile per essersi immediatamente messi a disposizione per risolvere le problematiche di una categoria che, se garantita, può favorire l'efficienza di servizi fondamentali per rendere il Salento un'area turistica di alto livello".