Micorosa: disinnescata la bomba ecologica. "Si chiude pagina di inquinamento"

BRINDISI – La bomba ecologica è stata finalmente disinnescata. La discarica di rifiuti industriali di Micorosa, fra il petrolchimico e la litoranea a sud di Brindisi, è stata messa in sicurezza. La fine dei lavori è stata celebrata stamattina (lunedì 15 luglio), nell’ambito di un evento organizzato da Sogesid Spa, società di ingegneria “in house” delle amministrazioni centrali dello Stato, alla presenza del ministero dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e di altri esponenti delle istituzioni locali e nazionali, fra cui il deputato Mauro D’Attis, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco Giuseppe Marchionna. Presenti inoltre il presidente e l’amministratore delegato di SOgesid, rispettivamente Roberto Mantovanelli ed Errico Stravato, oltre al viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, al vicepresidente della Provincia di Brindisi, Antonella Vincenti, all’amministratore delegato di Eni Rewind Paolo Grossi e al’amministratore delegato di Semataf S.r.l Vincenzo Massari.

In cosa sono consistiti i lavori

Sono stati spesi circa 52 milioni di euro per bonificare una zona di 84 ettari, all’interno del Sito di interesse nazionale (Sin) di Brindisi. L’area, fino ai primi anni ’80, era stata utilizzata dal petrolchimico come luogo di recapito e smaltimento di rifiuti industriale. L’obiettivo dei lavori è stato il marginamento fisico attraverso una barriera idraulica di protezione delle acque sotterranee e l’impermeabilizzazione di oltre 50 ettari di corpo rifiuti a cui si aggiunge l’emungimento e trattamento delle acque di falda.

Il progetto, realizzato da un raggruppamento di imprese facente capo a Semataf S.r.l., rappresenta un esempio efficace di collaborazione pubblico privato che ha visto Sogesid lavorare insieme ad Eni Rewind S.p.A., con l’obiettivo di risanare un sito sensibile del litorale di Brindisi. In particolare, Sogesid S.p.A. ha redatto lo studio fattibilità, il progetto preliminare, quello definitivo e la direzione lavori.

"Si chiude una pagina di inquinamento"

“A Micorosa - affermano il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il viceministro Vannia Gava - si chiude una pagina di inquinamento e se ne apre una di sviluppo. Il Mase – aggiungono – è impegnato, qui come in tutti gli altri Siti d’Interesse Nazionale, per raggiungere risultati come questi e riportare sicurezza ambientale in tante zone del Paese. A Brindisi – proseguono il ministro e il viceministro – abbiamo visto un esempio di buona collaborazione tra pubblico e privato che determina un beneficio comune. Congratulazioni a Sogesid – concludono Pichetto Fratin e Gava – per il complesso ruolo svolto e per aver restituito un’area risanata alla comunità”.

“La messa in sicurezza e la bonifica dell’Area Micorosa, rappresenta la conclusione di un processo di grande importanza per un’area particolarmente esposta a rischi ambientali come il litorale di Brindisi”, hanno dichiarato il presidente Roberto Mantovanelli e l’ad di Sogesid Errico Stravato. “Grazie ad una sinergia di successo con il settore privato e le amministrazioni locali e nazionali, Sogesid ha potuto mettere al servizio della comunità le proprie competenze tecniche e la solida esperienza nel settore del risanamento ambientale, per contribuire a creare nuove opportunità di sviluppo, con un intervento atteso da tempo e di cui beneficerà tutta la collettività”.

“Oggi si conclude la prima fase del recupero di un’ampia porzione di territorio che è stata impraticabile per molti anni”, ha dichiarato il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna. “Ora si tratta di restituire rapidamente questi terreni agli usi produttivi più consoni allo sforzo di transizione energetica che tutto il Paese, e Brindisi in particolare, si sta impegnando a perseguire”.

Paolo Grossi, Amministratore delegato di Eni Rewind, società ambientale di Eni, ha commentato: “Affinché l’area Micorosa non rimanga inutilizzata, auspichiamo che il confronto costruttivo con gli enti consenta di superare i limiti posti dai lunghi iter autorizzativi e dalle limitazioni per l’utilizzo delle aree. Ciò consentirebbe di contemperare la tutela dell’ambiente e del territorio con lo sviluppo economico, di favorire il riutilizzo delle aree risanate e la crescita della produzione di energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi della transizione energetica”.

Riconversione industriale, D'Attis: "La Regione non duplichi i tavoli"

Il deputato Mauro D’Attis ha ricordato che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Mennitti fu la prima a occuparsi della bomba ecologica, situata a pochi chilometri dal centro abitato. In qualità anche di vicepresidente della commissione Antimafia, D’Attis rimarca come l’appalto non sia stato intaccato da influenze esterne. “Complimenti – dichiara l’onorevole – alla stazione appaltante”.

Il deputato ha toccato anche il tasto riguardante il futuro industriale del territorio, stretto nella morsa di una grave crisi. A tal proposito, in presenza del governatore Emiliano, ha ricordato che è il tavolo istituito presso il Mimit, di cui fa parte anche la Regione, la sede in cui “concentrare tutti gli sforzi per stabilire le tappe della riconversione”. “È inutile – prosegue D’Attis – fare una duplicazione dei tavoli”. Evidente la stilettata alla Regione Puglia, che invece, come rimarcato dallo stesso deputato, ha dato vita a un tavolo delle imprese che investono. “Se manteniamo il livello di filiera istituzionale compatto – dichiara ancora D’Attis – possiamo dare certezze al territorio”.

“Per Brindisi - afferma ancora D'Attis, tramite una nota stampa - stiamo facendo un gran lavoro che guarda al presente e al futuro del territorio. Abbiamo tre emendamenti che ho presentato io, approvati dal parlamento e su cui ora bisogna concentrarsi. Innanzitutto, quello che sblocca le aree Sin, che ora potranno essere finalmente restituite alla collettività e utilizzate. Poi, c’è la costituzione del comitato per la decarbonizzazione di Brindisi e Civitavecchia: è questo il luogo istituzionale in cui si stabiliranno le tappe della riconversione che condurrà all’accordo di programma con l’arrivo di imprese che vorranno insediarsi, creando sviluppo e occupazione. Poi, c’è il bando a cui hanno partecipato congiuntamente le autorità portuali di Taranto e Brindisi: tifiamo affinchè possano essere insieme un hub per la cantieristica utile agli impianti rinnovabili off shore. Tradotto: stiamo lavorando per permettere al territorio di guardare oltre. Sono fiducioso”.

