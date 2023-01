La Cisl: "Sanità, premialità Covid entro gennaio 2023? Tutto ancora tace"

BRINDISI - La Cisl funzione pubblica di Taranto Brindisi chiede lumi "sulla premialità Covid ai lavoratori della Sanitaservice dell'Asl di Brindisi e agli autisti/soccorritori del 118 dipendenti dalle associazioni di volontariato" poiché "erano stati l'assessore regionale Rocco Palese e il direttore del Dipartimento alla salute Vito Montanaro a garantirne il pagamento entro gennaio 2023. Ma tutto tace".

I lavoratori coinvolti sono circa 1.200, lavoratori "esposti, pur in ruoli diversi, al rischio del contagio nelle fasi più cruente della pandemia - spiegano dal sindacato - E' dovere di tutti garantire le medesime condizioni, al di là se dipendenti pubblici o privati. E' l'intera comunità ad avere un debito di riconoscenza verso tutto il personale, nessuno escluso, e dobbiamo impedire il radicarsi di un pericoloso sentimento di frustrazione e dalla sensazione, ormai diffusa tra questi lavoratori, di essere stati abbandonati".

La sigla sindacale ha anche inviato una lettera: "Per questo, come Cisl Fp di Taranto Brindisi, ci siamo rivolti ai responsabili della sanità territoriale e regionale auspicando l'intervento urgente dello stesso presidente della Regione". Nella missiva si spiega che "nel dicembre scorso, durante un incontro con le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, l'assessore regionale alla salute Rocco Palese e il direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro avevano assicurato il pagamento, entro il mese di gennaio 2023, del Bonus Covid in favore dei lavoratori delle Sanitaservice e degli autisti/soccorritori delle postazioni 118 dipendenti dalle associazioni di volontariato".

Prosegue la lettera: "Peraltro, poiché a tutt'oggi non appare realistico il rispetto della tempistica promessa, che richiede un'attività ricognitoria che non risulta essere stata ancora assolta, la Cisl Fp richiede un incontro urgente per definire l'applicazione del provvedimento e la concreta attribuzione del premio ai lavoratori".