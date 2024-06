Il Cobas: "La Sir rinuncia alla cassa integrazione, è un atteggiamento gravissimo"

BRINDISI - Nuvole scure si addensano sul futuro dei lavoratori Sir. Il sindacato Cobas ieri, lunedì 3 giugno 2024, ha svolto una riunione presso la sede di Confindustria con la ditta Sir, relativa alla procedura di licenziamento per 76 lavoratori che svolgevano attività per lo scarico del carbone. Spiegano dal sindacato che "la ditta Sir ci ha comunicato che rinuncia alla applicazione della cassa integrazione per cessata attività della durata di un anno e continua sulla strada dei licenziamenti; atteggiamento gravissimo dopo gli impegni presi nelle scorse settimane nell'incontro a Bari presso la task force regionale sulla occupazione, guidata dal presidente Leo Caroli".

Successivamente, il Cobas ha chiesto immediatamente alla task force la riconvocazione del tavolo a Bari, informando dei contenuti della riunione la presidenza del tavolo barese. Per il sindacato, "l'atteggiamento di Sir si configura come una grossa provocazione, forse attuata al fine di strumentalizzare a scopi aziendali la situazione, ma a pagare non possono essere i lavoratori". Negli incontri precedenti il Cobas aveva rifiutato la proposta dell'azienda: i lavoratori rimasti in attività avrebbero dovuto rinunciare ai buoni pasto e ad altri emolumenti, specifica la nota del sindacato.

Sempre dal Cobas ricordano che "l'azienda sosteneva che i costi della cassa integrazione erano elevati e da qualche parte li dovevano recuperare (i costi, ndr). Questo comportamento può creare pregiudizio anche nelle altre aziende di Cerano ed è la fine per tutti". Il Cobas ha affermato nel corso dell'incontro che la situazione di Cerano ha bisogno di tempo per essere definita. "La lotta per recuperare investimenti alternativi deve continuare, anche alla luce della propaganda elettorale di Salvini che promette per Brindisi quello che in parte era già nostro e che ci era stato tolto", chiosano dal Cobas.