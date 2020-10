Confcommercio Cellino e San Donaci: Coletta presidente per acclamazione

Si è svolta nei giorni scorsi, nella sala consiliare del Comune di Cellino San Marco, l’assemblea degli associati a Confcommercio nei comuni di Cellino San Marco e di Sandonaci. Erano presenti la presidente della Confcommercio della provincia di Brindisi Anna Rita Montanaro e il direttore Angelo Colella.

In apertura dei lavori il direttore Colella ha ringraziato i presenti per la partecipazione, pur in un periodo così difficile a causa dell’emergenza sanitaria. La Confcommercio brindisina, quindi, continua ad operare con costanza per radicare la propria presenza in tutti i comuni della provincia e per intensificare il confronto con le singole Amministrazioni Comunali. Il direttore si è anche soffermato sull’importanza dei Distretti Urbani del Commercio che si stanno trasformando in validi strumenti operativi per la valorizzazione del territorio.

Nel suo intervento, invece, la presidente Montanaro ha illustrato gli obiettivi che la Confcommercio intende traguardare in provincia di Brindisi, a cominciare dalla riorganizzazione delle strutture di rappresentanza (delegazioni comunali e sindacati di categoria). Ha sottolineato, inoltre, la crisi che sta vivendo il comparto imprenditoriale in tutte le realtà del Brindisino. Da qui l’importanza di avere una struttura sindacale forte ed autorevole, in maniera tale da richiamare le Istituzioni alle proprie responsabilità. Si è soffermata, infine, sugli sforzi che Confcommercio sta compiendo per garantire un sostegno alle imprese nel settore del credito (attraverso Confidi Confcommercio Puglia), così come nell’innovazione e nella formazione.

Ha fatto seguito un dibattito tra i presenti che ha preceduto l’elezione del presidente e del consiglio direttivo. Alessandro Coletta è stato eletto presidente per acclamazione. Sono risultati eletti nel consiglio direttivo (sempre per acclamazione) Simonetta Guerrieri, Clara Cocciolo, Raffaele Perrone, Beatrice Fabrizio ed Emanuele Accogli.

“La nostra delegazione – ha affermato Coletta dopo la sua elezione – sarà impegnata prioritariamente in una costante interlocuzione con le due Amministrazioni comunali, allo scopo di esaminare tutti i problemi con cui sono costretti a convivere tutti gli imprenditori di queste realtà. A Cellino, in particolare, terremo in debita considerazione le indicazioni emerse dal sondaggio effettuato tra i commercianti, su una base di 120 intervistati. Si tratta di segnalazioni di chi vive quotidianamente situazioni che mettono a rischio la stessa sopravvivenza delle imprese. Con i componenti del direttivo, infine, faremo in modo che ciascun imprenditore di settore conosca le opportunità che rivengono dall’essere soci di Confcommercio. Mi riferisco, in particolare, all’assistenza al credito, alla formazione, così come ad altri servizi essenziali”.