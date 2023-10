Mezzi movimentazione terra: la Comeg realizza a Brindisi il quartier generale pugliese

BRINDISI - Si è insediata anche a Brindisi la Comeg Srl, azienda leader nel Sud Italia nel commercio, fornitura di pezzi di ricambio e noleggio di mezzi per la movimentazione del terreno anche per il marchio Komatsu Manitù e Baoli. Alla cerimonia di inaugurazione dello stabilimento ha partecipato anche l’assessore alle Attività produttive e al marketing del Comune di Brindisi, Luciano Loiacono.

“Ad appena tre mesi dall'insediamento dell'amministrazione Marchionna – afferma Loiacono - arrivano da Brindisi i primi spiragli di risveglio economico per una città che ha tutte le carte in regola per attrarre investitori pronti a scommettere su questo territorio”.

“Non siamo ancora in possesso di un vero e proprio report del trimestre appena trascorso sulla situazione di salute delle aziende in città – prosegue l’assessore - e sulla nascita di nuove realtà; analizzando tuttavia l’andamento, in questo senso, degli ultimi 15 giorni possiamo affermare con orgoglio che in città si sono insediate nuove ed importanti attività imprenditoriali”.

La Comeg appartiene alla famiglia Grieco ed opera da 50 anni nel settore. Oltre alle filiali storiche in Calabria e Basilicata, lo scorso 30 settembre, proprio in occasione del 50° anniversario, ha inaugurato in via per Pandi, nel cuore della zona Industriale di Brindisi, la propria filiale pugliese, scegliendo quindi Brindisi come sede del quartier generale nell’intera regione.

L’inaugurazione, organizzata come una grande festa, è avvenuta proprio all’interno di uno stabilimento tirato a lucido per l’occasione, rimesso a nuovo e reso funzionale per le nuove attività commerciali.

“In qualità di Assessore alle Attività Produttive e a nome dell'amministrazione comunale – afferma Loiacono - ho piacere di augurare sempre il meglio a questa realtà imprenditoriale che appartiene alla famiglia Grieco aggiungendo anche il mio benvenuto alla figlia Isa Grieco ed al marito Davide Casale, già magistralmente impegnati nella gestione dell’azienda, che si sono trasferiti a Brindisi diventando a tutti gli effetti cittadini di questa città, notizia che ci riempie di orgoglio. In qualità di assessore al Suap sarò lieto di comunicare le nuove realtà imprenditoriali in città”.