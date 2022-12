Lavoro, giovani e ambiente al centro del congresso dei pensionati della Cgil

«L'interesse generale. Stato sociale, rappresentanza, comunità, complessità». E' il filo conduttore lungo cui si svilupperanno i lavori dell'XI congresso dello Spi Cgil di Brindisi, in programma mercoledì 21 dicembre a Tenuta Moreno (Contrada Moreno, Mesagne). Un congresso per certi versi inedito quello dei pensionati della Cgil provinciale in cui al centro non ci sono solo le rivendicazioni e le lotte per gli anziani, ma anche il mondo del lavoro, i giovani e l'ambiente, sempre nella visione di quelli che sono gli interessi collettivi del Paese e contro quel pregiudizio che vede la terza e la quarta età nell'ottica dell'inutilità ma dell'invecchiamento attivo.

I lavori

Ore 8.30. Registrazione delegati Ore 9 Welcome coffee Ore 9:15 Apertura lavori Elezione Presidenza e Commissioni.

Ore 9:30. Relazione introduttiva Michela Almiento Segretaria Generale Spi Cgil Brindisi. Ore 10:00 Saluto ospiti.

Ore 10:30. Tavola rotonda: «La rigenerazione territoriale: esempi di buone pratiche». Conduce: Antonio Portolano Giornalista de La gazzetta del Mezzogiorno. Partecipano: Giulio Gazzaneo Consigliere Comunale Brindisi, Daniele Guadalupi cooperativa «Legami di Comunità»; Marco Notarnicola cooperativa sociale «Xfarm», Gianni Forte Segretario Generale Spi Cgil Puglia.

Ore 11.30. Dibattito. Ore 12:30 Intervento Antonio Macchia Segretario Generale CGIL Brindisi. Ore 13:00 Pausa pranzo.

Ore 14:30. Ripresa dibattito

Ore 16:30. Intervento conclusivo dei lavori Gianni Forte Segretario Generale Spi Cgil Puglia Ore 17:00 Adempimenti Congressuali Elezione Organismi Dirigenti.

Ore 18:30. Conclusione dei lavori.