Porto, vasca di colmata: "Il 20 gennaio la riunione della commissione tecnica"

BRINDISI - “Si terrà molto probabilmente il prossimo 20 gennaio la riunione della Commissione tecnica per la discussione del parere sulla realizzazione della vasca di colmata, un’opera strategica fondamentale per il potenziamento e rilancio del porto di Brindisi”. Lo fa sapere, tramite una nota stampa, il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia).

“Sono già pervenuti i pareri - afferma D’Attis - della Sovrintendenza e dell’Autorità di distretto, perciò si procede in tempi celeri. Dopo la nomina del commissario straordinario dell’opera, che noi abbiamo chiesto ed ottenuto dal governo, tutto l’iter sta beneficiando delle procedure burocratiche semplificate e di una decisa accelerazione”.

“L’intervento da 39 milioni di euro è finanziato, come è noto – prosegue il parlamentare - dal fondo complementare del Pnrr e condurrà ad un importante potenziamento infrastrutturale del porto che si proietta sempre più verso nuovi scenari post-carbone. Continuiamo perciò a seguire l’evoluzione dell’iter in ogni suo passaggio: è un’opera che sostengo da sempre e sono certo che farà la differenza per la città di Brindisi”.