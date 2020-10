Confindustria Brindisi, incontro sulla ripresa economica post-emergenza Covid

BRINDISI - Incontro operativo domani (martedì 13 ottobre), presso la sede di Confindustria Brindisi - corso Garibaldi, 53 - sulla ripresa economica post-Covid. Confindustria Brindisi ha sottoscritto nello scorso mese di luglio un protocollo d’intesa con l’Università del Salento, con il quale si intende "porre in essere azioni comuni mirate al sostegno dei processi di ripresa e innovazione post-emergenza sanitaria per le aziende del territorio, al fine di contrastare, per quanto possibile, gli effetti della recessione economica innescati dalla emergenza sanitaria". Confindustria Brindisi aggiunge che la collaborazione si svilupperà - senza alcun onere a carico delle aziende associate - prioritariamente nei seguenti ambiti: digitalizzazione e Industria 4.0; Riorganizzazione e nuove strategie aziendali; Smart Working e ricerca e trasferimento della conoscenza. L’incontro si terrà nel rispetto delle misure previste dalla disciplina in materia di emergenza epidemiologica Covid-19; conseguentemente sarà ammesso un numero limitato di partecipanti. E’ necessario, pertanto, comunicare preventivamente la partecipazione all'indirizzo email roberta.denitto@confindustriabrindisi.it.

