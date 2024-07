Un polo tecnologico a Brindisi: intesa fra Consorzio Asi e Its Cuccovillo

BRINDISI – Il Consorzio Asi di Brindisi e la Fondazione “A. Cuccovillo” puntano alla realizzazione di un polo tecnologico al servizio del territorio. Questo l’obiettivo di un protocollo di intesa sottoscritto nei giorni scorsi dal presidente dell’Asi, Vittorio Rina, e dalla presidente della Fondazione, Lucia Scattarelli

La Fondazione Its “Antonio Cuccovillo” eroga corsi di istruzione terziaria Its, in ambito Meccatronico, nel territorio di Brindisi dal biennio 2018÷2020 e che ha realizzato ogni anno un percorso formativo in collaborazione con le aziende del Territorio, garantendo un importante tasso di occupazione ai ragazzi diplomati

il Presidente della Fondazione Its “A. Cuccovillo” di Bari ha manifestato la volontà di realizzare un Polo Tecnologico al servizio di tutto il territorio, ampliando l’offerta formativa già esistente attraverso la realizzazione di nuovi spazi didattici e laboratori utilizzando le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione del Merito nell’ambito della Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1-Investimento 1.5.

Il presidente del Consorzio Asi di Brindisi ha individuato la disponibilità di una propria struttura sita in Brindisi in via Angelo Titi 7, un tempo sede dell’organismo di formazione del Consorzio Asi di Brindisi

Si è colta dunque l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di apposito protocollo di intesa fra il Consorzio Asi di Brindisi e la Fondazione Its “A. Cuccovillo”, finalizzato a concedere alla Fondazione Its “A. Cuccovillo” l’uso dell’immobile sito nel Comune di Brindisi alla via Angelo Titi 7, ai fini dell’utilizzo dei finanziamenti del Pnrr di cui la Fondazione ha fatto richiesta nell’ambito della Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1-Investimento 1.5, per la realizzazione di un grande Polo Tecnologico al servizio del Territorio mediante la realizzazione di nuovi laboratori innovativi e tecnologici e si è condivisa la necessità di una collaborazione fra il Consorzio e la Fondazione, in considerazione delle finalità del progetto di che trattasi e dell’attinenza del medesimo con le finalità istituzionali delle parti.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui

Seguici gratuitamente anche sul canale Facebook: https://m.me/j/Abampv2kioahdYYR/