New dream Brindisi": nasce il consorzio di aziende per il basket del territorio

BRINDISI – Alla presenza di giornalisti, imprenditori e appassionati biancoazzurri questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPentassuglia è stato presentato ufficialmente il Consorzio ‘New Dream Brindisi’, progetto costituito da aziende a sostegno della società e del territorio.

“È davvero un onore e un piacere – accoglie il presidente Fernando Marino - essere qui oggi accanto a così tanti imprenditori e realtà importanti che hanno deciso di unirsi per consolidare, sviluppare e migliorare il tessuto economico societario e dare impulsi positivi a tutta la comunità che rappresentiamo. L’unione deve fare la forza e altre piazze importanti della pallacanestro italiana ci hanno mostrato come in questi anni il Consorzio di aziende del territorio possa rappresentare il presente e il futuro.

“In un mese e mezzo – continua il presidente Valtur Brindisi – abbiamo raccolto una partecipazione diffusa da aziende di Brindisi, Bari, Lecce e non solo. Segno tangibile del concreto interesse, della passione e della professionalità che contraddistingue la storia delle realtà imprenditoriali stesse. Questo Consorzio sarà foriero di idee, eventi e iniziative per la città, società e la pallacanestro brindisina”.

L’avvocato Fabio Aiello ha presentato gli aspetti burocratici del Consorzio, attualmente no profit, gestito su adesioni biennali con possibilità di aver wild card annuali a seconda delle specifiche esigenze. L’obiettivo minimo predisposto è arrivare a quota trenta consorziati, al fine di stabilire una prima struttura organizzativa interna.

‘New Dream Brindisi’ può contare ad oggi su una base di diciotto aziende: Co.Mo.Sud Srl – Interavio Srl – Bresi Srl– Cea Costruzioni Srl – Bagnato Group – Sud Energy Srl – Smart People Srl – Ditta di Palma Cosimo – Global Ferry Booking Srl – Itec Tecnologie e Impianti Spa – Visionary – Impresa Ciullo Srls – So.ge.co. Group Srl – Sea Event Agency Srls – SNIM Salone Nautico di Puglia – Titi Shipping Srl – OkAppalti Srls – Edil.Pro. Srl.

