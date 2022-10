Sanitaservice: al vaglio piano industriale, spiraglio per i lavoratori licenziati

E' al quinto giorno la protesta dei lavoratori di sanitàservice Asl Brindisi licenziati lo scorso 30 settembre allo scopo di garantire la continuata' occupazionale ai 64 lavoratori ingiustamente licenziati. "Il confronto tra le parti - si legge in una nota congiunta a firma di Chiara Cleopazzo della Fp Cgil, Giuseppe Lacorte della Cisl Fp, Luca Facecchia della Uil Fpl ed Elena Marrazzi della Fials - sia in ambito regionale che in quello territoriale - ha fatto registrare una irrituale e inusitata divergenza istituzionale, tesa a scaricarsi reciproche responsabilità, i cui effetti rischiano di determinare un escalation del conflitto".

Ma la novità della giornata è che "alla fine dei confronti istituzionali, se pur tardivamente, si è registrata la disponibilità aziendale di integrare il piano aziendale dei fabbisogni, si stanno raccogliendo infatti i dati aziendali dalle diverse realtà produttive con un apposito atto ricognitivo che si auspica possa essere definito prima del 10 ottobre e il prima possibile come da noi richiesto".

"Si tratta di un vero e proprio piano industriale - si legge ancora nella nota - propedeutico a definire la vertenza in essere in modo positivo in termini occupazionali ripristinando il rapporto di lavoro con tutti i lavoratori interessati". Lavoratori, giova ricordarlo, che hanno assicurato la corretta gestione della complessa emergenza sanitaria con grande spirito di servizio. "In questa fase, tra l’altro - proseguono i sindacati - il loro apporto è fondamentale per assicurare i servizi minimi essenziali per gestire la nuova campagna vaccinale e non solo".

"Lo abbiamo detto unitariamente: la politica crei soluzioni al problema evitando il ricorso ad alchimie formali per nascondere debolezze sostanziali di sistema. Non permetteremo infatti - conclude la nota - a nessuno di nascondersi dietro ad una burocrazia continua.Non smobiliteremo nessun presidio: proseguiamo la lotta ad oltranza, con assemblea permanente, giorno e notte. fino alla risoluzione della vertenza per tutti I lavoratori interessati".