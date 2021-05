Contrasto alla povertà, avviso pubblico dedicato agli enti del terzo settore

MESAGNE - Contrasto alla povertà, l'Ambito territoriale sociale Br4 ha approvato l'avviso pubblico per la presa in carico di soggetti beneficiari di ReD 3.0 (reddito di dignità). Attraverso il bando, si intende acquisire la disponibilità degli enti del terzo settore a realizzare azioni di supporto specialistico finalizzate a migliorare l'efficacia dei percorsi di inclusione sociale dei cittadini destinatari della misura di integrazione del reddito denominata "Reddito di dignità".

A seguito del coinvolgimento degli enti del terzo settore, la manifestazione di interesse ha lo scopo di attivare percorsi di co-programmazione e co-progettazione in grado di garantire la strategia locale di contrasto alla povertà e l'attuazione di azioni per promuovere la qualità della presa in carico dei beneficiari. Possono presentare domanda di manifestazione di interesse le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni iscritte negli appositi registri e con sede operativa nel territorio dei Comuni dell’Ambito territoriale sociale Br/4, come definite dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 117/2017 e successive modifiche del codice del Terzo Settore, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito dal medesimo Codice, fermo restando il regime transitorio di cui all'articolo 101 del Codice del Terzo Settore.

Il modello per l'istanza è disponibile sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito. La richiesta dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo: ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it entro le ore 12:00 del 9 giugno 2021. Dovrà essere inviata la documentazione richiesta e nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per l'attuazione di azioni di supporto specialistico, finalizzate alla qualificazione della presa in carico dei cittadini beneficiari della misura regionale ReD". Per ulteriori informazioni contattare il numero 0831.779207 o inviare un’email all’indirizzo ufficiodipiano@comune.mesagne.br.it.