Contratto nazionale assistenti familiari, Failm: "Un grandissimo risultato"

BRINDISI - Un grandissimo risultato per la Failm servizi terziario Confael, rappresentata dal suo segretario generale Claudio Capodieci che, con la collaborazione dell’Unione artigiani italiani - sede nazionale – rappresentata dal suo dirigente nazionale Giorgio Zannetti, dal Presidente Gabriele Tullio e dal Presidente di Federazione Francesco Abballe e della Uai federazionenazionale giovani imprenditori rappresentata dal Presidente Cosimo Damiano Carlucci , ha ultimato a Roma la stesura del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per l’ ampia categoria degli Assistenti Familiari .

L’ obiettivo condiviso è quello di garantire le giuste tutele e riconoscimenti ai collaboratori famliari, assistenti badanti, assistenti animali domestici, assistenti pulizie domestiche, collaboratori per assistenza bambini, assistenti cure aree verdi domestici, addetti alla compagnia, assistenti in cucina, e a tutti gli altri profili professionali che rappresentano questo settore .

“Siamo certi - dichiara Capodieci - che questo nuovo contratto collettivo di lavoro, appunto attraverso ogni forma e strumento di tutela, rappresenti un grande passo in avanti, per ridare tra l’ altro grande dignità a categorie anche bistrattate”. “Un accordo che in sostanza non fa altro che consolidare il nostro impegno a sostegno di ogni attività lavorativa e professionale, tenendo conto tra l’ altro che la Failm servizi terziario confael è una realtà nazionale che nasce nel territorio brindisino con la propria sede nel capoluogo”.